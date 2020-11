La Toyota C-HR GR Sport arriva in Europa: look aggressivo e assetto sportivo

Con l'arrivo del brand sportivo GR, acronimo di Gazoo Racing, Toyota ci ha abituato a tre fasce di sportività: le entry-level che badano più al look, un livello di elaborazione medio e le temibili GRMN. La Toyota C-HR GR Sport fa parte del primo gruppo, la sua sportività passa soprattutto dall'aggressività delle forme.

Lanciata in Giappone ad ottobre, la nuova creatura del reparto GR è pronta per il suo debutto europeo. Dal lato propulsori nessuna novità: la C-HR GR sarà offerta con il 1,8 litri da 122 CV e con il 2,0 litri da 184 CV, entrambi ibridi. Inedito l'assetto, dotato di sospensioni più rigide, pneumatici esclusivi e di uno sterzo messo a punto per una risposta più rapida, elementi che renderanno la guida più frizzante. Inoltre la versione da 1.800 cc eredita la barra antirollio di maggiori dimensioni del modello da 2 litri.

Le modifiche sono più evidenti quando si parla di estetica, i paraurti hanno forme scultoree e quello anteriore è dotato di uno spoiler più marcato. I cerchioni a cinque razze da 19" sono esclusiva di questa versione, così come lo spoiler posteriore più massiccio. La C-HR GR Sport gioca col contrasto tra il nero lucido di molti dettagli, tra cui il tetto, e i colori più sobri del resto della carrozzeria. Non a caso sarà disponibile soltanto in vernice bicolore, con otto tonalità tra cui scegliere tra cui la nuova Ash Grey, riservata solo alla GR.

Qualche tocco di esclusività lo si percepisce anche negli interni, i rivestimenti sono in Alcantara, il volante è in pelle traforata e, ovviamente, non mancano sparsi qua e là i loghetti "GR". Molti gli optional di serie, tra cui sedili anteriori riscaldati, fari a LED, vetri oscurati e supporto per Android Auto e Apple CarPlay.

Toyota ci ha abituato a versioni prestazionali di tutto ciò che ha in gamma, alcune voci di corridoio dicono sia in sviluppo una C-HR GR equipaggiata con il 1,6 litri depotenziato dell'estrema GR Yaris. A breve sarà presentata ufficialmente la Toyota GR86, sportiva che rimpiazzerà la GT86; un'anteprima ci arriva dalla prima foto ufficiale della Subaru BRZ 2021, vettura gemella.