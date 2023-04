Toyota Hilux dei pompieri, mostro a 6 ruote per spegnere gli incendi delle auto elettriche

Quante volte negli ultimi tempi abbiamo letto di auto elettriche che hanno preso fuoco e che i pompieri hanno fatto non poca fatica a domare? Il caso più noto è quello della Tesla Model S per cui sono stati necessari 45mila litri d'acqua per spegnerla.

Ma anche un'altra Tesla Model S è di recente andata a fuoco, e potremo andare avanti ancora a lungo. Ciò non significa che le auto elettriche registrino più incendi rispetto alle colleghe termiche, ma è risaputo che spegnere una batteria che brucia è una prassi tutt'altro che semplice.

Per cercare di ovviare a questo inconveniente nel Regno Unito è stato introdotto un pick-up Toyota Hilux appositamente modificato con l'inserimento di un terzo asse e quindi due ruote extra, progettato specificatamente per spegnere gli incendi degli EV.

A produrre questo vero e proprio mostro dell'asfalto sono stati i ragazzi di Prospeed che hanno allungato il telaio dell'Hilux di ben 123 centimetri, di modo da adattarlo ai tre assi; presente anche un sistema di ripartizione della coppia, e il carico utile è stato aumentato a 5.640 kg (peso lordo).

Ovviamente sono state aggiunte tutta una serie di attrezzature atte a spegnere gli incendi, a cominciare da un sistema Coldcut Cobra che permette di tagliare in due come il burro il pianale di un veicolo elettrico, iniettando direttamente l'acqua pressurizzata nel pacco batterie, evitando così che le fiamme si propaghino per ore.

Tramite questo escamotage si possono spegnere incendi con “soli” 240 litri, quantità di acqua (meno di quella usata per riempire una vasca da bagno) senza dubbio di molto inferiore rispetto a quella a cui siamo stati abituati negli ultimi tempi dalle cronache.

La decisione di optare per l'Hilux, oltre alla sua nota solidità, la si deve anche al fatto che il pick-up non ha le dimensioni esagerate che hanno i colleghi americani, di conseguenza può raggiungere agilmente spazi al chiuso come ad esempio i parcheggi e i garage, dove un incendio di un EV potrebbe causare un serio problema, andando ad intaccare le auto vicine.