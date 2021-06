Il Toyota Hilux è il pick-up più durevole, ma può sopravvivere a una caduta da 3000 metri?

In Italia c'è il mito della Fiat Panda, la piccola auto inarrestabile che è diventata leggenda in tutto il mondo, anche grazie a TopGear, e lo stesso discorso vale per il Toyota Hilux. Il pick-up giapponese è rinomato per la sua resilienza e durevolezza, l’incarnazione del detto “mi piego ma non mi spezzo”, ma fino ad un certo punto...

Il pick-up che vedete in questo video infatti ne ha viste di cotte e di crude nell’ultimo periodo, ma niente e nessuno sembra in grado di fermarlo. Il canale YouTube WhilstlinDiesel ha creato una playlist dedicata a questo gioiello della meccanica duro a morire. Dopo averlo lanciato a velocità folli in fuoristrada, dopo aver abbattuto alberi senza ritegno, dopo averlo caricato con un monte di mattoni in cemento, dopo aver trainato un rimorchio con a bordo un Ford Super Duty e una ruspa, e dopo aver dato prova delle sue abilità nel selettivo deserto del Moab, è arrivato il momento di decretare la sua fine, o forse no.

In questo quarto episodio i ragazzi non hanno badato a spese e hanno deciso di terminare definitamente il povero Hilux. Il pick-up è stato legato ad un elicottero Kaman K-Max, specifico per il trasporto di oggetti pesanti, ed è stato portato in quota per poi essere abbandonato al suo destino. Un primo lancio è stato fatto a 150 metri d’altezza, ma secondo lo youtuber il mezzo non era ancora in condizioni critiche, per questo la seconda ascesa ha toccato quota 3000 metri.

Il pick-up è stato sganciato e ha iniziato la sua lenta ma velocissima caduta libera verso il suolo. Dopo 29 secondi il Toyota Hilux rosso si è schiantato al suolo in una nube di polvere e terra. Giunti sul luogo dello schianto, aveva le fattezze di una piadina piuttosto che di un pick-up, e molto probabilmente ha esalato l’ultimo respiro. Diciamo probabilmente perché i ragazzi non hanno avuto modo di verificare le condizioni del motore, e la sua eventuale ripartenza.

Nel prossimo episodio scopriremo se il Toyota Hilux è davvero indistruttibile, ma questa volta, forse, si è distrutto per davvero. Intanto potete recuperare i video precedenti e rendervi conto voi stessi delle capacità di questo mezzo, che ha vinto anche l’edizione 2019 della Dakar, e anche durante gli incidenti sembra essere intoccabile, guardando quanto successo in questo incrocio.