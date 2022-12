Il Toyota Hilux diventa a idrogeno: parte lo sviluppo in UK

Il Toyota Hilux è senza alcun dubbio uno dei pick-up più venduti in Italia assieme al Ford Ranger. Mentre la società americana però sta puntando soprattutto sull'elettrico a batteria, pensiamo al F-150 Lightning che abbiamo visto alle ATP Finals, il gruppo giapponese sta investendo nell'idrogeno. È in sviluppo infatti il Toyota Hylux a Fuel Cell.

La società del Sol Levante ha individuato una nuova opportunità di business nello sviluppo di un nuovo pick-up a idrogeno, capace però di tramandare il pesante heritage qualitativo dell'Hilux. In particolare Toyota Motor Manufacturing UK Ltd. (TMUK) riceverà dei finanziamenti per lo sviluppo del veicolo a Fuel Cell dall'APC, che ha valutato positivamente un progetto presentato dall'azienda. Toyota però non sarà da sola in questa avventura, con lei ci saranno partner ingegneristici altamente qualificati con sede nel Regno Unito, pensiamo a Ricardo, ETL, D2H e Thatcham Research.

I prototipi dell'Hilux a idrogeno saranno prodotti presso il sito TMUK di Burnaston nel corso del 2023, poi in base ai risultati ottenuti si penserà alla produzione in serie. Ovviamente allo stato attuale non abbiamo indicazioni tecniche su come sarà il veicolo, su quanta autonomia sarà in grado di offrire e quant'altro, di sicuro l'Italia è parecchio indietro sul fronte dei distributori pubblici di idrogeno e bisognerà accelerare per dare supporto a veicoli simili. Nel frattempo ricordiamo che Eni ha inaugurato la sua prima stazione di rifornimento a idrogeno a Venezia-Mestre.