Ecco la Toyota H2+ Concept: il passato si fonde col futuro

Il veicolo che potete vedere dalle immagini in fondo alla pagina è la Toyota H2+ Concept, che però esiste soltanto nel mondo virtuale tramite dei render che provano a immaginare come potrebbe essere una vettura ad altissime prestazioni nel caso venisse proposta dalla casa automobilistica giapponese.

Il design è ad opera di David Gallego, e a quanto pare ha preso ispirazione dai vecchi modelli di Toyota combinandoli con la filosofia di progettazione attual del brand. Palesi i dettagli tratti dalla Supra Mk4 e anche dall'iconica Toyota 2000GT.

Nonostante la H2+ Concept sia stata ideata come una vera e propria supercar, il suo abitacolo in realtà è piuttosto spazioso, in un modo non dissimile da quanto proposto da Koenigsegg con la sua straordinaria Gemera. Quest'ultima offre quattro posti a sedere in configurazione 2+2, mentre la H2+ Concept mette a disposizione tre posti, due davanti e uno dietro. Gli interni poi garantiscono una certa possibilità circa la regolazione dell'assetto dei sedili e persino riguardo l'eventuale rimozione dei sedili dei passeggeri per guadagnare più volume di carico.

Dando un'occhiata all'estetica della carrozzeria notiamo invece delle forme assolutamente impattanti con tanti tagli netti e angoli improvvisi. Interessante poi di sicuro la forma dei LED anteriori e posteriori, che vengono rappresentati da linee lunghe e molto sottili.

Per quanto concerne la motorizzazione non abbiamo alcuna informazione, e quindi ci teniamo a chiudere rimandandovi ad altre due notizie sulla casa giapponese. La prima riguarda l'arrivo sul suolo europeo dell'elegantissima Toyota RAV4 Hybrid in versione Black Edition, per la gioia dei numerosi apprezzatori del SUV. La seconda invece parla del futuro di Toyota, che non può prescindere dall'elettrificazione almeno parziale della propria gamma di veicoli: i tecnici della compagnia stanno lavorando ad una batteria allo stato solido che si carica in 15 minuti e dura 30 anni.