Questa Toyota a guida autonoma drifta in pista: è un grande traguardo

Alla fine è successo davvero: un'auto Toyota a guida autonoma è riuscita a driftare in pista. In passato abbiamo visto esperimenti di auto da corsa con guida autonoma alquanto fallimentari, Toyota invece ha raggiunto un traguardo eccezionale.

Ad annunciare la notizia è stato il Toyota Research Institute (TRI) dopo che una sua vettura da corsa a guida autonoma è riuscita a superare un ostacolo in drift all'interno di un tracciato chiuso. Può sembrare una sterile prova di forza, del resto che senso ha sviluppare auto da corsa a guida autonoma? Toyota invece crede fermamente in questa tecnologia, che dalle piste poi arriverà senza problemi anche sulle strade pubbliche.

Lo scopo è permettere alle auto a guida autonoma di reagire alla fisica imprevedibile della strada, per così dire, con le vetture capaci di destreggiarsi sul bagnato, sulla neve, in condizioni di asfalto ghiacciato ma non solo, anche su terreni asciutti dove possono essere necessarie manovre evasive per non colpire degli ostacoli improvvisi. Come dichiarato da Toyota stessa, lo scopo finale non è sostituire i conducenti umani ma aiutarli in condizioni difficili. Nella pratica, la grande casa giapponese vuole che la tecnologia di assistenza equivalga le capacità di un pilota professionista - non a caso sta lavorando con la leggenda del drift Ken Gushi. "Vogliamo che ogni nostro conducente possa avere il livello di controllo che Gushi ha con le vetture che guida" ha detto Toyota.



Ricordiamo che Toyota ha intenzione di correre con auto a idrogeno e con carburanti sintetici, segno che il brand sta spingendo in modo deciso sulla ricerca e sviluppo.