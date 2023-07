Toyota, guai a sottovalutarla: l'azienda è pronta a rivoluzionare l'auto elettrica

Malgrado Toyota abbia svolto un ruolo importante nella promozione e nell'affermazione della tecnologia ibrida, e che ciò abbia fatto la fortuna della casa giapponese, adesso è tempo di puntare sul Full Electric. La rivoluzione potrebbe arrivare a breve.

Quasi in contraddizione con le ultime dichiarazioni riguardo alla necessità di continuare a investire nelle auto ibride, Toyota adesso deve colmare il gap nel campo degli EV. La casa giapponese infatti sembra essere rimasta indietro rispetto ai suoi concorrenti. Il numero limitato di modelli elettrici offerti hanno portato a una percentuale relativamente bassa di vendite di EV rispetto alla sua produzione complessiva.

L'insistere di Toyota sulle tecnologie ibride ha visto, fino ad ora, un successo costante e una forte domanda per i suoi veicoli, ciò ha portato la casa automobilistica a raccogliere il più possibile senza guardare troppo alle altre soluzioni. Questo sicuramente si unisce alle recenti difficoltà di approvvigionamento di materiali per gli EV.

Attenzione però a non sottovalutare la situazione: una delle caratteristiche distintive di Toyota è la sua capacità di comprendere i mercati globali e adattarsi alle esigenze dei diversi consumatori in tutto il mondo. La presenza diffusa di Toyota in molte regioni del mondo e la sua popolarità in diverse nazioni testimoniano la capacità della casa giapponese di costruire e mantenere una forte reputazione come marchio affidabile e di fiducia.

Qualcosa infatti bolle in pentola, in risposta alle esigenze di una nuova piattaforma per veicoli elettrici di cui Toyota aveva disperato bisogno, pare che entro il 2025 sapremo qualcosa di più sulla nuova gamma elettrica di Toyota. L'obbiettivo d'ora in avanti sarà offrire al consumatore una gamma di veicoli elettrici che siano all'altezza degli standard di mercato.