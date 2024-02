Toyota GR86 e Subaru BRZ pronte a lasciare l'Europa: una normativa le manda in pensione

La Toyota GR86 e la Subaru BRZ stanno per lasciare definitivamente l’Europa. La (triste) notizia si deve a una nuova normativa sulla sicurezza denominata GRS2, che quest’anno andrà a decretare la pensione anticipata delle sportive Toyobaru nel vecchio continente.

A dicembre 2021 Toyota ha annunciato la seconda generazione della GR86 dicendo che sarebbe stata disponibile in Europa per soli due anni. Per rendere l’auto conforme alle nuove legislazioni sulla sicurezza, la casa dovrebbe riprogettarla completamente, cosa però non fattibile dal punto di vista economico. Basti pensare alla collaborazione di Toyota con Subaru, ai fini dell’ammortizzazione dei costi, per capire quanto sia difficile creare una business case per un’auto sportiva.

Qualora Toyota volesse effettivamente investire dei soldi e adattare la GR86, questa non sarebbe comunque la stessa macchina poiché gli aggiornamenti andrebbero a influire negativamente sul carattere dinamico della vettura; semplicemente non sarebbe più l’iconica auto che tutti apprezzano oggi, di conseguenza la casa giapponese non ha intenzione di applicare queste modifiche.

Questa nuova normativa non impedirà soltanto alle case automobilistiche di accettare nuovi ordini, ma anche di vendere auto che fanno parte delle attuali scorte. Nonostante l’addio delle sportive Toyobaru, gli appassionati potranno comunque acquistare la Mazda MX-5, auto che ha appena festeggiato i 35 anni di vita. Anche se non è pienamente paragonabile alle sportive Toyobaru (anzi per nulla...), la vettura riscuote comunque un grande successo fra gli appassionati e ha persino ricevuto due aggiornamenti importanti nel 2018 e nel 2023; inoltre, stando a quanto affermato dal direttore del programma MX-5, il meglio deve ancora venire (la Mazda MX-5 2024 è già arrivata negli USA).

La normativa GRS2 avrà inoltre un impatto sulla produzione di un’altra vettura: si tratta dell’Alpine A110, vettura sulla quale, come le auto di Toyota e Subaru, si preferisce non fare le modifiche per l’adattamento alla normativa per evitare di snaturarne la vera essenza. Bisogna sottolineare però che una speciale esenzione permetterà ad Alpine di vendere 1.500 esemplari all’anno della A110.

Un altro addio da segnalare in Europa è la Porsche Macan, è stato segnalato infatti che il modello a combustione della vettura, che non sarà più disponibile a tempo indeterminato, non rispecchia le nuove normative, permettendo solo la vendita della versione Full Electric appena presentata.