Toyota GR86 e Subaru BRX sono da riferimento nel crash test dell'IIHS

Quando si parla di Subaru BRZ e di Toyota GR86 si evidenziano le loro qualità dinamiche, il loro rapporto qualità-prezzo, l’idea di semplicità ed immediatezza che sta alla base del loro progetto, ma da oggi bisogna anche aggiungere una proverbiale sicurezza in caso di incidente, visti i risultati da riferimento nei crash test dell’IIHS.

Gli ultimi rilevamenti dell’Insurance Institute for Highway Safety ha infatti messo alla prova le due gemelline nipponiche (ecco le differenze tra Toyota GR86 e Subaru BRZ), ed entrambe hanno portato a casa il risultato massimo a cui si possa ambire nei crash test dell’ente americano, ossia il Top Safety Pick+.

Per ottenerlo, le auto in esame devono ottenere il massimo risultato (quello definito “Good”) nelle sei diverse condizioni di impatto, ma ovviamente nella valutazione entrano in gioco anche i sistemi di assistenza alla guida e di prevenzione degli impatti, che devono avere almeno una valutazione “Advanced” o “Superior” nei rilevamenti da veicolo a veicolo e da veicolo a pedone.

Infine sono di fondamentale importanza i gruppi ottici, che devono fornire la massima efficacia su tutti gli allestimenti del veicolo in test, un aspetto che molto spesso ha impedito ad altre vetture di ottenere il massimo riconoscimento (guardate ad esempio il crash test dell’IIHS della Ford Mustang Mach-E).

Ebbene, le due sportive Toyota e Subaru hanno ottenuto il meglio in ogni settore. Valutazione “Good” nei crash test, “Good” su tutte le varianti dei gruppi ottici e la valutazione “Superior” per quanto riguarda i sistemi di prevenzione degli incidenti.