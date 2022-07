Toyota GR86 RZ 10th Anniversary Limited: un'edizione speciale della GT86 per il Giappone

La Toyota GT86, assieme alla gemella Subaru BRZ, è arrivata sul mercato 10 anni fa ormai, e dopo aver ricevuto un restyling ora è il momento delle edizioni speciali. Dopo la GR86 con allestimento Circuit Pack in esclusiva per il mercato spagnolo, Toyota ha presentato la GR86 RZ 10th Anniversary Limited, una special destinata soltanto al Giappone.

Messa a punto dalla divisione sportiva Gazoo Racing, questa versione speciale sarà disponibile soltanto in arancione, a differenza della Subaru BRZ S 10th Anniversary che ovviamente sarà in blu. Si tratta quindi di una declinazione che nasce sull’allestimento RZ della GR86, colorato nella stessa tinta arancione che caratterizzava il modello originale che ha debuttato sul mercato. Inoltre presenta nuovi cerchioni da 18 pollici in tinta nera, in accordo con altri elementi total black, come i coperchi degli specchietti, e alcuni dettagli degli paraurti.

Sul lunotto posteriore invece compare la scritta “10th Anniversary since 2012”, per ricordare appunto il suo arrivo sul mercato avvenuto dieci anni fa. Le novità cromatiche continuano poi all’interno, con diversi elementi che riprendono la tinta arancione della carrozzeria, come i ricami sui sedili, le cuciture di volante, cambio e freno a mano, a contrasto con altri elementi in tinta nera presenti sul cruscotto.

Il motore invece rimane lo stesso, ossia il quattro cilindri boxer aspirato da 2.4 litri capace di 235 CV e 250 Nm di coppia, quanto basta per divertirsi grazie alla trazione posteriore collegata tramite una trasmissione a 6 rapporti disponibile con cambio manuale o automatico.

L’auto potrà essere ordinata tra il 24 luglio e il 30 settembre online o dai rivenditori, a differenza della controparte Subaru, che invece ha previsto soltanto 200 esemplari. Il prezzo della GR86 RZ 10th Anniversary Limited sarà di circa 25.400 dollari, al cambio attuale, e sarà disponibile soltanto in Giappone. E a proposito di queste gemelle nipponiche, ricordiamo che di recente Toyota GR86 e Subaru BRZ hanno ottenuto valutazioni da riferimento nei crash test dell’IIHS.