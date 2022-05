La Toyota GR86 riceverà un allestimento esclusivo 'Circuit Pack', ma solo in Spagna

È passato più di un anno dalla presentazione della nuova Toyota GR86, ma i primi modelli stanno arrivando soltanto adesso in Europa, prima di sparire definitivamente nel 2024 come già annunciato dalla casa giapponese. Ebbene, in questo senso la Spagna sarà più fortunata, perché riceverà un allestimento esclusivo votato ai track day.

Il magazine spagnolo Periodismo del Motor riporta infatti che la Toyota GR86 verrà declinata in una versione “Circuit Pack” da 37.900 euro, che non incrementa le prestazioni motoristiche della vettura, ma aggiunge pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, cerchi forgiati da 18 pollici con un design specifico e un impianto frenante maggiorato con nuove pinze e dischi. La cosa curiosa è che tutto ciò sembrerebbe esclusivo per il mercato spagnolo.

Dunque gli altri paesi dovranno accontentarsi del Touring Pack, che al prezzo di 35.400 euro aggiunge pastiglie dei freni più performanti, pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S e cerchi da 18 pollici standard. Altrimenti c’è sempre la Toyota GR86 standard che parte da 32.900 euro, e offre cambio manuale, sedili in tessuto e cerchi da 17 pollici che calzano le meno performanti Michelin Primacy.

Come accennato in apertura, la Toyota GR86 è destinata a scomparire nei prossimi due anni, e la conferma arriva anche da questo report: a quanto pare la Spagna riceverà 100 esemplari di GR86 al momento, e soltanto altre 500 unità fino al 2024.