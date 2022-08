Una Toyota GR86 prende fuoco dopo il ritiro da una concessionaria per una riparazione

L’estate 2022 è bollente, anche per quanto riguarda le vetture che prendono fuoco da sole. Pochi giorni fa una Jaguar I-Pace si è sciolta tra le fiamma mentre era in carica, invece nel sud della California, il proprietario di una nuova Toyota GR86 azzurra si è ritrovato con l’auto in fiamme uscendo dall’autostrada.

Sulla sua pagina Instagram (@JZX_JK), lo sfortunato protagonista di questa vicenda ha postato le immagini e i video del rogo, divampato meno di 24 ore dopo averla ritirata dalla concessionaria, dove l’auto aveva trascorso gli ultimi 4 mesi per una riparazione: “Come molti di voi sanno, ho avuto questa macchina in riparazione negli ultimi 4 mesi. Ci sono tornato solo stamattina, ho l'auto da 12 ore e sono uscito dall'autostrada per girare in fondo alla mia strada e mi ha preso fuoco in faccia!”.

Le cause dell’incidente non sono ancora note, ma il profilo di Toyota USA ha prontamente risposto al suo cliente invitandolo a contattarli privatamente “inviando un messaggio in DM” per parlare dell’accaduto, ma lo sfortunato proprietario non ha apprezzato questo modo di agire: “Se ci tieni davvero puoi mandarmi un DM o provare a contattarmi direttamente. A parte questo, puoi parlare con il mio avvocato. Inoltre, sei stato segnalato alla NATSA e la tua concessionaria è stata segnalata al Better Business Bureau e riceverai una notifica a breve”.

Una vicenda misteriosa che per il momento non trova risposte, anche perché non sono stati segnalati episodi simili a quello descritto sopra. In compenso, un altro proprietario di Toyota GR86 (in Europa la Toyota GR86 resterà sul mercato soltanto due anni) in Arizona ha lamentato la rottura del motore causata da un eccesso di materiale utilizzato per la guarnizione della coppa dell’olio, che è penetrato all’interno e ha impedito il pescaggio dell’olio fino a che il motore ha dato forfait: un problema che poi è stato segnalato da molti altri proprietari, ma al momento tutto tace, e non c’è stato alcun richiamo da parte della casa madre.