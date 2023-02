La nuova Toyota GR86 non può nulla contro la leggendaria Supra: ne siete sicuri?

Toyota GR86, così come la gemella Subaru BRZ, è una sportiva che non punta alla potenza pura, ma piuttosto alla semplicità e al divertimento alla guida, il tutto offerto ad un prezzo “contenuto” rispetto alle sportive più blasonate e potenti. Dunque come si comporta una GR86 contro una leggendaria Toyota Supra Mk4 col famoso motore 2JZ?

Il team di carwow ci aiuta a rispondere alla domanda con una drag race che mette a confronto due icone dell’automobilismo, anche se sulla carta la Toyota più anziana dovrebbe avere la meglio sulla piccola del marchio.

La Toyota GR86 monta un motore 4 cilindri boxer aspirato da 2.4 litri che offre 234 CV e 250 Nm di coppia, trasferiti sulle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei rapporti, e grazie alla sua semplicità ferma l’ago della bilancia a 1.274 kg. La Toyota Supra Mk4 invece monta il famoso 2JZ (a proposito, un meccanico ha distrutto una Supra Mk4 contro un treno), il 6 cilindri turbo da 3.0 litri capace di 326 CV e 434 Nm di coppia, scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marche, tuttavia è più pesante della giapponese più giovane, con un peso di 1.490 kg.

Nonostante il rapporto peso-potenza delle due vetture sia piuttosto simile, i numeri a favore della Supra preannunciano una disfatta per la piccola GR86 (in Europa Toyota GR86 resterà sul mercato soltanto per due anni), ma il risultato della sfida è sorprendente, forse anche a causa dell’asfalto bagnato, ma non vogliamo dirvi troppo, quindi avviate il filmato e godetevi questa sfida tra sorelle giapponesi.