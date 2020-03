Toyota GR86: un leak svela la data di lancio e le nuove caratteristiche

Un leak ha svelato ufficialmente l'imminente arrivo della Toyota GR86 (che prenderà il posto dell'attuale GT86). Sebbene non ci sia ancora una conferma, è probabile che nello stesso periodo arriverà anche la nuova Subaru BRX (del resto stiamo parlando della stessa auto). Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova generazione della sportiva.

La Toyota GT86 è universalmente riconosciuta come sinonimo di grande divertimento. Una piccola due posti con cavalli a sufficienza per emozionarsi e un prezzo decisamente abbordabile — specie se confrontato con quella della sorella più grande e "cattiva", la Supra.

Il leak divulgato da Allcarnews confermano le parole di Brodie Bott, public affairs manager di Toyota Australia, che a febbraio dell'anno scorso aveva confermato che una nuova generazione della Toyota GT86 si sarebbe fatta. Mentre della GR86 si è parlato anche grazie alla testimonianza di un insider, che aveva svelato gran parte delle novità di Toyota per la stagione 2021/2022.

Il leak parla dell'estate del 2021 come data di lancio per la nuova GR86, ribattezzata in questo modo per ricollegarsi al neonato brand Gazoo Racing.

Sotto al cofano troviamo un motore a benzina 2.4 turbocharged da 252CV. Un cambio sostanziale rispetto all'attuale 2.0L aspirato naturalmente. Parliamo dello stesso motore montato dalle Ascent, Legacy e Outback. Le nuove Toyota GR86 e Subaru BRZ possono contare su un pianale nuovo. Se nella generazione precedente l'architettura portante era di Subaru, questa volta Autocar ritiene verosimile che il pianale sarà il Toyota TNGA. Subaru, come detto sopra, dovrebbe invece continuare a metterci il motore.

Il ritorno della sportiva è una notizia che farà sicuramente contenti gli appassionati, ma che, al di là dei rumor che ci sono arrivati di tanto in tanto, non era per nulla scontata: la sportiva, a prescindere dal brand sotto cui viene venduta, non ha mai macinato grossi numeri di vendita.

Secondo Autocar è verosimile che vedremo un deciso aumento nella qualità dei componenti dell'abitacolo, a partire da un cuore tech più attuale (aspetto su cui l'attuale GT86 ha sempre lasciato a desiderare). È una notizia ovviamente positiva, ma aspettatevi un aumento del prezzo.