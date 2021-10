La Toyota GR86 2022 costa meno della precedente negli US: i prezzi

Il recente refresh della Toyota GR86 ha sicuramente risvegliato la passione in molti fedelissimi del marchio, che ora ha anche fatto una preziosa sorpresa ai suoi fan. La nuova Toyota GR86 2022 costerà meno della generazione precedente.

Negli Stati Uniti si parte da 27.700 dollari per la versione standard con cambio manuale, più 1.025 dollari di spese di consegna. Si arriva così a un totale di 28.725 dollari, poco meno di 25.000 euro al cambio. Questo significa che negli US la nuova GR86 costa meno della precedente: il vecchio modello infatti partiva da 28.775 dollari, 50 dollari in più. Un’inezia, è vero, Toyota però avrebbe potuto alzare il prezzo della sua nuova sportiva per i più svariati motivi, invece non è successo.

Certo con la versione con cambio automatico si sale a 30.225 dollari, circa 26.000 euro al cambio, un motivo in più per gli appassionati oltreoceano per scegliere la manuale. Al top della gamma arriviamo a 31.325 dollari, 32.825 dollari consegna compresa, una versione che include sedili anteriori riscaldati Ultrasuede, sterzo in pelle, cerchi da 18”, spoiler e pneumatici Michelin Pilot Sport 4.

Ricordiamo che la nuova Toyota GR86 2022 va anche più veloce rispetto a quanto dichiarato e monta un motore da 2.4 litri flat-four da 220 CV e 250 Nm di coppia - il cui picco si tocca già a 3.700 giri, non 6.000 come la GR86 precedente, che ha anche qualche cavallo in meno. L’accelerazione 0-96 km/h può avvenire in 6,6 secondi con il cambio automatico, col manuale invece è possibile raggiungere la stessa velocità in 6,1 secondi grazie al minor peso della variante.