Toyota GR Yaris WRC Special Edition: la nuova versione 'monstre' in sole 300 unità

Dopo la rara e costosa GRMN, Toyota lancia la nuova GR Yaris in edizione limitata WRC. Questa versione esclusiva, ispirata alle recenti vittorie di Toyota nel Campionato del Mondo di Rally. Anche se molte delle sue caratteristiche non state ufficialmente svelate, sappiamo che avrà un motore a 3 cilindri turbo da ben 275 cavalli.

Proposta al prezzo di 42.490 euro, questa "hot hatch" beneficia di una messa a punto speciale fornita da Toyota Gazoo Racing. Toyota GR Yaris WRC sarà disponibile nelle varianti di colore rosso e bianco, omaggiando la livrea da corsa della vettura che ha partecipato al campionato di rally di quest'anno. Le pinze dei freni rosse e i dischi freno scanalati si abbinano a dei cerchi in lega da 18 pollici a 10 razze (ecco invece quanto costa Toyota Yaris 2024).

Questa edizione speciale è dotata del pacchetto "High Performance" Toyota, che include un differenziale Torsen a slittamento limitato e una "possibilità di configurazione del veicolo specifica per il cliente". Anche se i dettagli esatti di questa configurazione personalizzata non sono ancora stati divulgati, Toyota assicura che fornirà un'esperienza di guida ancora più agile e divertente.

Come le altre varianti della GR Yaris, questa edizione speciale è spinta dal potente motore Toyota a tre cilindri, turbocompresso, da 1,6 litri, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi grazie al sistema di trazione integrale regolabile.

Per accaparrarsi questa edizione speciale (ricordiamo, limitata a 300 unità) Toyota ha implementato un processo di acquisto selettivo. Gli interessati dovranno presentare domanda dal 27 novembre al 4 dicembre, e se selezionati, avranno 14 giorni per completare l'ordine. Le consegne sono programmate per la prossima stagione estiva.