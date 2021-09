La Toyota GR Yaris vitaminizzata torna al Nurburgring guidata dal vincitore di Le Mans

La Toyota GR Yaris è una piccola peste che ha fatto parlare tanto di sé, perché riporta alla mente alcune vetture del passato, compatte ma capaci di dire la loro contro sportive ben più blasonate. A quanto pare, però, ci sarà una versione ancora più pestifera della piccola giapponese, che è stata avvistata nuovamente sul circuito del Nurburgring.

È passato poco più di un mese da quando ve l’abbiamo mostrata la prima volta aggirarsi tra le colline dell'Eifel, ma in questo caso ha un design più pulito e privo di componenti necessari per il rilevamento di dati importanti. Rispetto alla GR Yaris che conosciamo, sfoggia dei “baffi” aerodinamici sui lati del paraurti anteriore, sfoghi d’aria maggiorati subito dietro alle ruote dell’avantreno e dettagli neri di fronte alle ruote posteriori. La ciliegina sulla torta è l’alettone in tinta nera di dimensioni ben più generose rispetto allo spoiler standard.

L’unica struttura ancora presente sulla vettura si trova al posteriore, dove è presente un sensore posto esattamente al centro tra i due scarichi, già visto in precedenza e come allora è difficile comprendere quale sia la sua utilità. Inoltre, stando alle dichiarazioni di chi era presente alla giornata di test, questa volta alla guida della GR Yaris c’era Jose-Maria Lopez, pilota vincitore dell’ultima edizione della 24 ore di Le Mans a bordo di Toyota, e grande conoscitore del ‘ring dato che ha corso più volte su questo tracciato negli anni in cui correva nel campionato mondiale turismo.

Potrebbe trattarsi di una versione ancora più cattiva e “track oriented”, ma nulla vieta che stiano testando dei componenti speciali da vendere in un secondo momento. Chissà se presenta anche un incremento di prestazioni a livello motoristico, dato che il 3 cilindri giapponese ha ancora un bel po’ di birra a sua disposizione, come abbiamo visto di recente sulla Toyota GR Yaris preparata da Litchfield, che ha raggiunto quota 300 CV.

Insomma, qualcosa bolle in pentola, ma purtroppo non sappiamo ancora quali siano tutte le migliorie apportate alla vettura. Bisogna armarsi di pazienza, e aspettare qualche comunicazione ufficiale da parte di Toyota.