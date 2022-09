La Toyota GR Yaris riceverà il motore più potente della GR Corolla Morizo Edition

La Toyota GR Yaris è una vetturina che rimarrà nella storia dell’automobilismo non solo per le sue doti, ma anche per quello che ha rappresentato e tutt’ora rappresenta in un periodo storico in cui sembrava non esserci più posto per un’auto come lei. E c’è ancora da festeggiare, perché la piccola GR Yaris diventerà ancora più potente e leggera.

La conferma arriva da Naoyuki Sakamoto, ingegnere capo di Gazoo Racing, che ai microfoni di Autocar ha confermato l’arrivo sulla GR Yaris del motore più potente equipaggiato a bordo della GR Corolla Morizo Edition, che dal tre cilindri turbo da 1.6 litri tira fuori 300 CV e 400 Nm di coppia, dunque un bell’incremento rispetto ai 261 CV e i 360 Nm della versione attuale (scoprite i segreti del motore della GR Yaris, il tre cilindri più potente del pianeta).

Ma le sorprese non finiscono qui, perché questa GR Yaris più pepata erediterà anche la trasmissione manuale a 6 marce della sorellona, che adotta rapporti più corti così da offrire accelerazioni ancor più pronte. Inoltre, proprio come sulla GR Corolla Morizo, subirà una notevole cura dimagrante, a base di eliminazione del divanetto posteriore e eliminazione del clima bi-zona in favore di un’uscita unica.

Ma non è scontato che possa fare a meno di altri elementi, come succede sulla Corolla, che elimina anche i vetri elettrici, gli altoparlanti e il tergilunotto. Infine, oltre al motore più potente, pare che i tecnici siano anche al lavoro su un’inedita trasmissione automatica a 8 rapporti con convertitore di coppia.