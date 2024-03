La Toyota GR Yaris Rally2 si veste con la livrea storica Castrol ed è subito Celica

Il mondo delle quattro ruote è spesso affezionato ai salti nel passato, così dopo una lunga serie di modelli ritornati in auge, ecco che la moda del vintage (sempre se tale è possibile definirla) invade anche il mondo del racing. La nuova Toyota GR Yaris Rally2, infatti, si veste con la livrea storica Castrol ed è subito 1993.

Chi si ricorda della mitica Toyota Celica che dominava i campionati mondiali di rally (WRC)? Si tratta di un vero e proprio mito delle quattro ruote, che a quanto pare ha deciso di tornare in vita ma in una versione decisamente più moderna. No, non sarà la Celica a tornare a un'ipotetica produzione in serie, anche se, guardando le Fiat 500, la Fiat 600 e la Renault 5, tutto potrebbe essere. Si tratta piuttosto di una livrea, vale a dire la storica Castrol.

Questa adesso abbraccerà la Toyota GR Yaris Rally2 (Toyota GR Yaris 2024, ufficiali i prezzi per l'Italia: si parte da 52mila euro) che si prepara a prendere parte all'edizione 2024 del British Rally Championship. La notizia basta per far scaldare i cuori degli appassionati del genere di vecchia data (e non solo), ma qui non ci sono soltanto parole, anche i fatti; e che fatti. Il modello dai dichiarati tratti old school, infatti, è stato presentato nel suggestivo The Rolls of Monmouth, un golf club della campagna britannica, in compagnia del suo antenato del '93.

L'evento in questione è servito anche per presentare il Castrol MEM Rally Team, che correrà in questa nuova avventura con due unità di Yaris, queste controllate dalle coppie di piloti formate da Meirion Evans e Jonathan Jackson - Chris Ingram e Alex Kihurani. La livrea 'Castrol' in questo caso è stata realizzata da Keane Design. Il risultato appare come una perfetta combinazione tra vintage e moderno, che sembra sposarsi a dovere con la carrozzeria della Yaris (Nuova Toyota GR Yaris 2024: più cavalli e c'è anche il cambio automatico. Da 46mila euro?).

