La Toyota GR Yaris è più potente di quanto dichiarato dalla casa

La Toyota GR Yaris, sin dal suo annuncio, ha eccitato gli appassionati di auto i quali preferiscono le vetture sportive di piccole dimensioni. Adesso però abbiamo avuto l'opportunità di poter valutare la sua potenza effettiva al dinamometro.

A muovere la GR Yaris ci pensa un piccolo propulsore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri producente, secondo il produttore nipponico, 271 cavalli di potenza e 369 Nm di coppia. Si tratta di numeri eccezionali per una macchina tanto agile e leggera, pertanto la rendono incredibilmente divertente da guidare.

C'è però dell'altro, poiché i ragazzi di NM2255 Car HD Videos hanno appena caricato su YouTube la prova che la piccoletta eroga effettivamente una potenza superiore a quella dichiarata. Il modello in questione è stato prodotto espressamente per il mercato europeo e secondo il sensore scarica sull'asfalto ben 285 cavalli invece di 260 (specifiche europee). E' importante precisare si tratti di un valore tratto direttamente dall'albero motore, e non dalle ruote. A ogni modo ci troviamo davanti a una piacevole sorpresa.

Ovviamente non è il primo video al dinamometro inerente la nuova GR Yaris, ma adesso grazie ai numerosi test abbiamo un quadro chiaro della situazione. Oltretutto, per chi non lo sapesse, la vettura gode di un sistema di trazione integrale con differenziale Torsen a slittamento limitato anteriore e posteriore, ma i clienti devono sborsare un extra per installarlo. Detto questo dovete anche sapere che la GR Yaris può scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5,5 secondi, i quali la posizionano davanti alla Honda Civic Type R, alla Hyundai i30 N e pure alla Renault Megane R.S. Trophy: best in class.

In chiusura, giusto per restare in tema, vi rimandiamo alla recente prova sul passaggio da 0 a 96 km/h: la GR Yaris ci mette 5,3 secondi. In ultimo non possiamo non citare un altro prodotto della divisione sportiva Toyota: ecco a voi la Toyota C-HR GR Sport, appena arrivata sul mercato europeo.