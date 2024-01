Toyota GR Yaris Ogier e Rovanpera Edition: la chicca del 'Push Seb' e non solo...

Dopo l'annuncio della straordinaria Toyota GR Yaris 2024, in Giappone si raddoppia con le due edizioni limitate della piccola nipponica dedicate ai due piloti di rally Sebastian Ogier e Kalle Rovanpera, quest'ultimo campione del mondo 2023.

Si tratta di una vettura che purtroppo sarà destinata solo al mercato giapponese, ed inoltre, non si potrà acquistare liberamente ma bisognerà partecipare ad una lotteria. Le due Yaris sono denominare Ogier Edition, e Rovanperä Edition e sono state realizzate con il contributo dei due stessi piloti e vendute in un numero limitato.



Stiamo parlando di due auto che al loro interno nascondono un sacco di chicche, a cominciare dal pulsante per accendere le due vetture: al posto del classico start/stop troviamo scritto “Push Seb” per l'edizione di Ogier, e “Push Kalle” per quella di Rovanpera.

Inoltre, si può scegliere la modalità di guida, leggasi “Donut” per Rovanpera vista la sua nota passione per il drifting, o “Morizo” per ottenere la massima trazione e ispirata al presidente di Toyota, Akio Toyoda. Nella vettura di Rovanpera si può anche optare per la modalità "Kalle", con più grip all'anteriore e meno al posteriore, mentre in quella del pilota francese, optando per la modalità “Ogier” verrà sbilanciata la ripartizione della coppia verso l'asse posteriore. Ovviamente è presente su entrambe le vetture anche la modalità “Normal” per guidare sulle strade di tutti i giorni.



A spingere fortemente per queste due edizioni speciali della mitica Toyota GR Yaris è stato Akio Toyoda, secondo cui le elettriche raggiungeranno solo il 30%, e che ha spiegato di voler "esprimere rispetto e gratitudine verso i piloti che perfezionano e guidano le nostre auto nei rally, tutte le squadre che ci offrono tali opportunità, gli organizzatori e i fan".

Le due Yaris Limited Edition montano un motore tre cilindri 1,6 litri da 280 cavalli con un cambio manuale a sei marce, ed esteticamente sono alquanto differenti rispetto alla versione standard. La Ogier Edition è infatti di colore grigio con la bandiera francese sulla griglia anteriore, adesivi WRC e pinze dei freni verniciate di blu su cerchi in lega da 18.



Quella di Rovanpera è ancora più racing, in quanto ha una verniciatura tricolore che si ispira al casco dello stesso pilota. Il prezzo non è stato comunicato ma tenendo conto che la GR Yaris 2024 dovrebbe costare attorno ai 46mila euro, è probabile che le edizioni limitate superino di gran lunga quella cifra.