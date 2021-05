Questa Toyota GR Yaris non ha limiti: velocissima anche fuori pista, durante il track day

Siamo sempre più affascinati dalla Toyota GR Yaris, la bombetta giapponese destinata a diventare un’icona tra le auto sportive odierne. E il motivo è semplice: è un’auto il quale limite più grande è il pilota che la guida. Ne è la dimostrazione questo breve video, dove la compatta giapponese sorpassa uscendo di pista, come se niente fosse...

Negli ultimi tempi vi abbiamo mostrato la GR Yaris in tutte le salse, e in ogni tipo di prova o sfida. Ha annientato leader di segmento come la Golf R, e dimostrato di avere prestazioni anche migliori di quanto dichiarato dalla casa, e ogni volta appare sempre più senza limiti.

A dire il vero abbiamo visto qualche esemplare un po’ birichino, che si è ribellato al proprio guidatore poco esperto, ma l’auto è talmente efficace da risultare piuttosto semplice da guidare, ed è quindi più facile vederle fare cose fuori dal comune, come quella protagonista del video in quest’articolo.

Durante un trafficato track day sul circuito del Nordschleife, il guidatore di questa Gazoo Racing Yaris nera si è ritrovato davanti una Mercedes Classe E che transitava a bassa andatura e in piena traiettoria, in uscita da una curva. Senza pensarci due volte, il “pilota” della compatta giapponese ha deciso di allargare la traiettoria oltre il cordolo, finendo nell’erba a pochi centimetri dal guardrail.

Una situazione solitamente scomoda, ma che in questo caso non è apparsa affatto problematica. La piccola peste vestita di nero ha proseguito la sua corsa come se niente fosse, senza nemmeno perdere velocità, portando a compimento il sorpasso con tanto di “beep” d’ordinanza, un colpo di clacson per tirare le orecchie allo sbadato guidatore della station wagon tedesca.

Dopo l'accaduto ha effettuato anche un altro sorpasso, nuovamente all’esterno, con una velocità e una stabilità inaudita. Insomma, sicuramente il pilota ha i suoi meriti, ma sembra proprio che la vettura non conosca limiti, anche se in questo track day in Estonia, la faccenda è andata in maniera un po’ differente, e la piccola giapponese ne è uscita distrutta.