Toyota GR Yaris contro Mitsubishi Lancer EVO VII su circuito: sfida tra passato e presente

Solitamente su YouTube le sfide tra automobili sono delle semplici drag race, come abbiamo visto nella ultima gara tra Tesla Model S Plaid e Ferrari Enzo. Oggi però lo spettacolo offertoci è ben diverso, dato che possiamo assistere a una prova a tempo su circuito tra Toyota GR Yaris e Mitsubishi Lancer EVO VII.

La vecchia scuola sfida quella nuova in una gara molto interessante tra auto da rally per la strada: la Toyota, con il suo motore a tre cilindri da 1,6 litri capace di erogare fino a 268 cavalli, dovrà dare del suo meglio contro una delle icone del WRC, il cui motore quattro cilindri da 2,0 litri per 305 CV dovrà compensare alla differenza di peso di circa 50 chilogrammi e ai vent’anni di innovazione tecnologica.

Del resto, la Toyota GR Yaris ha indubbiamente una migliore frenata, un sistema di trazione integrale più moderno e anche pneumatici migliori, per non parlare di una coppia superiore a quella della Mitsubishi. In altre parole, si tratta di una sfida tra potenza pura e tecnica avanzata, propostaci da Fifth Gear per i 20 anni dello show.

La gara a tempo tra le due inizia con un giro condotto a bordo della Mitsubishi Lancer EVO VII, molto veloce anche sulle curve e un piacere da guidare, nonostante le difficoltà date dalla tecnologia del passato. Segue dunque il giro della Toyota GR Yaris, giudicata dal presentatore molto più equilibrata e con un’aderenza fenomenale. Saranno queste caratteristiche a permettere alla Toyota di vincere? A quanto pare sì, poiché anche dalle prime curve si nota un vantaggio sensibile, superando il mezzo secondo di distacco al secondo checkpoint. Il tempo finale, dunque, è di 47 secondi e 15, contro i 48 secondi e 58 della Mitsubishi.

Oltre ai numeri e ai dati, consigliamo però di vedere il video integrale per un piccolo tuffo nel passato.

