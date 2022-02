Toyota GR Yaris impara a cantare grazie allo scarico Akrapovic, ma non è più omologata

Le restrizioni imposte per ridurre le emissioni tarpano le doti canore di molte auto sportive, e in particolare quelle della Toyota GR Yaris, che ha molte frecce al suo arco ma il sound non è certo tra gli elementi più accattivanti che propone. In aiuto arriva Akrapovic, con uno scarico in titanio realizzato apposta per la GR Yaris.

L’azienda slovena è ormai un brand leader del settore, tanto che spesso i suoi scarichi hanno trovato posto come pezzi opzionali all’interno dei cataloghi ufficiali di alcune delle sportive più amate, come l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (guardate Kimi Raikkonen terrorizzare Giovinazzi a bordo di una Giulia QV). Sono quindi finiti i tempi in cui leggevamo il nome Akrapovic solo sugli scarichi delle moto. Da 10 anni il costruttore sloveno è una realtà in continua espansione, e questo kit per la GR Yaris è una delle sue ultime creazioni.

Si tratta di un impianto in titanio caratterizzato da due risuonatori posti subito dietro ai terminali, e un terzo risuonatore si trova invece nel collettore, poco prima che si divida in due. I tecnici Akrapovic hanno cercato di dare una nota più interessante al piccolo 3 cilindri soprattutto ai medi ed alti regimi, e con questo scarico hanno migliorato anche le performance della vettura, con la potenza che sale di 13 CV, la coppia più generosa di 13 Nm e un risparmio di peso di 4,7 kg. Anche a livello estetico il doppio terminale dona più aggressività al retrotreno, con due uscite circolari da 110 mm di diametro, una misura paragonabile a quella utilizzata sulla sorellona GR Supra.

Per chi cerca ancor più potenza c’è anche l’Evolution Link Pipe, ossia un collettore che elimina definitivamente il filtro antiparticolato e che si va ad unire all’impianto di scarico Slip-On Race Line Titanium. Con questa combinazione il sound diventa ancor più graffiante e la potenza cresce in totale di 18,3 CV, la coppia di 21,8 Nm e il peso si riduce di ulteriori 0,9 kg.

Tutto molto bello, ma sappiate che tutto ciò rende l’auto non omologata per la circolazione su strada, ma la trasforma in un mezzo da destinare soltanto alla pista. A proposito, una Toyota GR Yaris ha umiliato una Nissan GT-R R35 sulla pista di Tsukuba.