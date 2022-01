Toyota GR Yaris corre contro BMW M4: chi vincerà tra Davide e Golia?

Di gare di accelerazione intriganti ne abbiamo viste davvero tante. A fine dicembre 2021, per esempio, siamo tornati negli anni ’80 con la sfida tra Porsche 944 Turbo e BMW M535i. Il 2022 è iniziato con molte drag race pubblicate su YouTube, ma una in particolare ci ha colpiti: la gara tra una Toyota GR Yaris e una BMW M4.

Si tratta di una competizione che, sulla carta, sembra già chiarissima: con i suoi 503 cavalli sfornati da un motore V6 da 3,0 litri con due turbocompressori la BMW M4 dovrebbe surclassare la GR Yaris con motore tre cilindri turbo da 1,6 litri, capace di dare al massimo 257 cavalli. Attenzione però al form factor della Toyota GR Yaris: con 408 kg in meno e trazione integrale potrebbe riuscire nell’impresa di sconfiggere il gigante tedesco.

Il breve filmato caricato dal canale YouTube CAR mostra una partenza convincente da parte della vettura nipponica, tanto che all’inizio sembra avere qualche possibilità contro la BMW M4. Il miracolo alla Davide contro Golia però non si avvererà, anzi la BMW non ci mette molto a passare la GR Yaris e aggiudicarsi la gara. Purtroppo non ci è dato sapere i tempi esatti della drag race; ciononostante, resta una gara comunque intrigante da vedere.

A proposito di Toyota, la casa giapponese ha pubblicato i primi teaser delle nuove GR GT3 e GR Yaris.