Toyota GR Yaris 2024, ufficiali i prezzi per l'Italia: si parte da 52mila euro

Finalmente è disponibile la nuova Toyota Yaris GR per il mercato italiano, con tanto di prezzo di listino. Questa sportiva ospita al suo interno un motore 3 cilindri turbo da 1,6 litri con 12 valvole, sviluppato dai tecnici Gazoo Racing.

I prezzi della Yaris GR sono stati annunciati in occasione della 47° edizione del Rally del Ciocco, la prima tappa della competizione che attraversa i territori della Garfagnana toscana nei pressi della città di Lucca.

La recente disponibilità ufficiale della Toyota GR Yaris presso le concessionarie ha finalmente svelato i tanto attesi prezzi di questa vettura. La gamma parte da 52.000 euro per la versione dotata di cambio manuale, mentre la variante con cambio automatico richiede un investimento leggermente superiore, con un prezzo di 55.000 euro.

Il cambio manuale offre 6 rapporti, mentre la versione a cambio automatico è composto da 8 marce con convertitore di coppia. Entrambe le versioni presentano trazione integrale 4WD, con differenziali Torsen e Drive Mode Selection. Questo propulsore eroga una potenza di 280 CV e una coppia massima di 390 Nm.

A novembre Toyota ha anche lanciato un'edizione speciale, ispirata alle competizioni WRC, della Yaris GR. Con un motore turbo da 275 cavalli e un prezzo di 42.490 euro, limitata a sole 300 unità, questa "hot hatch" beneficia di una messa a punto speciale curata sempre dalla sezione Toyota Gazoo Racing. Sarà disponibile in rosso o in bianco, con dettagli come pinze dei freni rosse e cerchi in lega da 18 pollici.

Passando alla Yaris Cross, il quarto B SUV più venduto in Italia, questo è in forte sconto per il mese di marzo. Toyota propone uno sconto di 5.500 euro sulla Yaris Cross, che sarà venduta al prezzo di 23.150 euro anziché 28.650 euro. La possibilità di finanziamento prevede un anticipo di 4.840 euro e 47 rate mensili da 158,67 euro, con una rata finale di 15.325,30 euro.

