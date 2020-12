La Toyota GR Supra Sport Top è un inno alle Supra degli anni 80 e 90

Durante gli anni 80 e 90 le Supra (A70 e A80) erano disponibili anche in versione targa top. Cioè coupé con tettuccio rimovibile. Per il SEMA di quest'anno, evento svolto digitalmente, Toyota ha preparato una variante esclusiva della nuova Supra. Si chiama GR Supra Sport Top e riporta in auge i fasti delle passate generazioni del modello.

Il primo passo per la realizzazione della Sport Top è stata la rimozione del tettuccio. Per farlo Toyota ha affidato il compito al KC’s Paint Shop in Texas, sfortunatamente la sega ad aria compressa di cui disponevano non era abbastanza potente, tagliando poco più di 2 cm in mezz'ora. Così KC si è dotato di un nuovo strumento che ha effettuato il taglio con precisione e rapidità. Il sostituto del tettuccio originale è stato realizzato da Toyota con dei pannelli compositi stampati in 3D che aderiscono perfettamente alla forma del veicolo. Il risultato è visivamente perfetto, guardate le foto col tettuccio montato: direste mai che non è una coupé? Il resto della carrozzeria offre modifiche simili alla Heritage Edition preparata per il SEMA 2019: gruppi ottici e alettone ispirati alla quarta generazione, minigonne, splitter anteriore ed estrattori in carbonio e cerchi da 19" HRE Wheels.

Quando una vettura perde la rigidità della parte superiore del telaio occorre porre rimedio rinforzando telaio e carrozzeria: la Supra Sport Top grazie a queste modifiche mantiene la rigidità della Supra coupé. Il look di questa Supra a nostro avviso è spettacolare, non è una vettura pazza come spesso se ne vedono al SEMA, ma quella che potrebbe essere una variante, regolarmente in commercio, della coupé. Purtroppo Toyota ha già annunciato che non c'è possibilità che se ne avvii la produzione, è probabile che la domanda di mercato non sia sufficiente o che BMW abbia paura che intralci il territorio di vendita della Z4, sua vettura gemella.

Toyota in questi ultimi anni ha vissuto un rapporto tormentato con le auto aperte. La Toyota FT-86 Open Concept del 2013 lasciava presagire l'arrivo di una versione commerciale della 86 cabrio. Nel 2019 Toyota ha ammesso che il modello è andato vicinissimo alla produzione.

I fan della Supra attendono pazientemente la chiacchierata versione GRMN, che forse adotterà il motore della BMW M3. Mentre i fan della 86 possono intravvedere la seconda generazione con la vettura gemella, la nuova Subaru BRZ.