La Toyota GR Supra ha un peluche mascotte ufficiale: Issho è adorabile

La Toyota Supra sta raccogliendo ampi consensi tra gli appassionati. Mentre Toyota si appresta a lanciare le edizioni speciali 35th Anniversary e A91-CF, nel Regno Unito tutti gli acquirenti di Supra possono contare su di un bonus esclusivo: il peluche GR Issho.

Si tratta di una vera e propria mascotte che sarà offerta, dai concessionari Toyota britannici, a coloro che acquistano un qualsiasi modello Toyota GR o GR Sport, Supra inclusa. Le sue forme non sono casuali, Issho è progettato per adattarsi al sedile del passeggero o al portabicchieri, a voi la scelta. Il peluche è disponibile attualmente soltanto nel Regno Unito all'acquisto di una nuova vettura. Se lo bramate potete tenere d'occhio eBay: un esemplare è stato venduto lo scorso mese a circa 13 euro.

La parola giapponese "Issho" significa "insieme"; il suo compito è quello di tenere compagnia ai seguenti modelli venduti nel Regno Unito: GR Supra, GR Yaris, C-HR GR Sport, Corolla CR Sport.

Non sappiamo se Toyota espanderà l'offerta ad altri mercati. Pur essendo un regalo dal valore perlopiù simbolico è un gesto premuroso e carino da parte di Toyota la progettazione e produzione di una mascotte per la sua gamma sportiva.

La casa giapponese è sempre attenta al lato comunicazione e marketing, lo scorso agosto ha collaborato con LEGO per costruire una Lego Supra in scala 1:1, composta da ben 477.303 mattoncini. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo, Toyota ha presentato il concept LQ, una compatta futuristica completamente elettrica e dotata di guida autonoma di livello 4.