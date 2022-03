Toyota GR Supra GT4 50 Edition: l'edizione limitata da gara si mostra

Parte della fama della Toyota Supra si deve al suo palmarès sportivo, dove brillano i risultati ottenuti nel JGTC. L’ultima generazione è stata impreziosita da una variante da gara normalmente acquistabile dal pubblico: la GR Supra GT4.

La produzione della GT4, iniziata nel 2020, ha toccato quota 50 esemplari a fine 2021. Toyota ne costruirà almeno altre sei introducendo la versione speciale Toyota GR Supra GT4 50 Edition. Le chicche sono di natura estetica: la Supra riceve una nuova vernice rossa, con dettagli dorati. All’interno il pilota sarà cullato da un inedito sedile con logo ricamato. Di serie il sedile del passeggero, non scontato su di una vettura GT4. Non può infine mancare, sul cruscotto, la targhetta numerata “50 Edition”.

Ammirando una GR Supra GT4 dall’esterno svariati segnali suggeriscono che non ci si trova davanti ad una stradale. L’anteriore è arricchito con una serie di prese d’aria aggiuntive e da uno splitter marcato. Lateralmente si possono apprezzare le minigonne aerodinamiche e l’area del finestrino alleggerita. Aggressivo il posteriore, in cui è protagonista il massiccio alettone.

Dal punto di vista tecnico la 50 Edition non si discosta dalla GR Supra GT4 come finora la conosciamo: il sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo produce 423 CV. Le Toyota GR Supra GT4 hanno finora partecipato ad oltre 250 gare, ottenendo 36 vittorie di classe e 78 podi.

La Supra, soprattutto nella quarta incarnazione, è sempre più ricercata dagli appassionati: negli Stati Uniti una Supra del 1995 è stata venduta a 201.000 dollari. Parte del successo è senza dubbio dovuto alla saga Fast & Furious, a proposito Tom’s ha presentato una Toyota Supra dedicata a Paul Walker.