Ecco la Toyota GR Supra in A91-CF Edition: sprizza carbonio da tutti i pori

Le voci di corridoio su possibili revisioni della nuova Toyota Supra hanno quasi sempre parlato di modifiche meccaniche. Il sei cilindri in linea da 3,0 litri è stato infatti portato a 387 cavalli di potenza solo di recente, ma adesso la casa automobilistica giapponese ha intenzione di proporre una Limited Edition particolarmente interessante.

Stiamo parlando della Toyota GR Supra A91-CF Edition, che si affida al sesto elemento della tavola periodica per costituire alcuni elementi della vettura. Purtroppo si tratta di un allestimento disponibile soltanto a 600 facoltosi clienti nordamericani, i quali non dovranno aspettarsi potenziamenti in termini di output complessivo.

Difatti la Supra A91-CF include nuovi splitter, battitacchi, alette anteriori e posteriori e un appariscente alettone a coda d'anatra. Come avrete già capito nel caso in cui aveste guardato il video in alto, tutte le parti citate sono composte di fibra di carbonio quasi sempre a vista.

Continuando a parlare di estetica dovete sapere che la carrozzeria della Supra CF è sempre verniciata in bianco Absolute Zero, Nitro Yellow o in Phantom Matte Grey ma, qualunque sia la vostra tonalità preferita, la macchina poggerà in ogni caso su un set di cerchi da 19 pollici in nero opaco, mentre nell'abitacolo si fanno spazio la pelle e l'Alcantara in rosso e nero.

Il pacchetto CF viene offerto soltanto per la motorizzazione citata in apertura, quindi i clienti riceveranno un bolide con 387 cavalli di potenza scaricati verso le ruote posteriori attraverso un cambio ZF automatico a otto rapporti. Il risultato è uno scatto da 0 a 96 km/h in 3,9 secondi.



Gli acquirenti di tutte le Supra costruita a partire da questo momento riceveranno in modo del tutto gratuito il driving training package, utile a rendere la macchina molto più sicura in pista. Da non sottolineare è poi la partecipazione alla NASA (National Auto Sport Association), la quale include un giorno tutoraggio sia teorico che pratico, ovviamente da svolgersi interamente su tracciato.



Avviandoci a chiudere restando nei paraggi della sportiva nipponica vogliamo mostrarvi la performance di un esemplare lasciato a briglia sciolta sull'Autobahn tedesca: la sua velocità massima è eccellente. Riavvolgendo di un ventennio il nastro del tempo ci imbattiamo invece nella mitica Toyota Supra che apparì all'interno di The Fast and the Furious: la macchina guidata dal mitico Paul Walker è finita all'asta per cifre sbalorditive.