Toyota GR Supra 2023 arriverà con cambio manuale, lancio a fine 2022

A un mese dal lancio della Toyota GR Corolla 2023, il produttore giapponese ha spostato l’attenzione sulla nuova Toyota GR Supra 2023 in arrivo sul mercato. Con gli ultimi annunci rilasciati ai media outlet del settore automotive, la casa nipponica ha confermato che non mancherà il cambio manuale, per la gioia dei fan.

Come ripreso da CarScoops, gli ingegneri dell’azienda starebbero applicando alcune modifiche alla trasmissione e starebbero rimuovendo elementi non necessari affinché la vettura abbia un peso più ridotto e, durante la guida, si possa “evitare una partenza particolarmente lenta e una sensazione di accelerazione in marcia bassa”. Inoltre, i sistemi di controllo di trazione, controllo di stabilità e antirollio sono stati ricalibrati per il cambio manuale, il quale vanterà la dotazione di un software orientato alle prestazioni – comunque disattivabile in modalità Sport.

Per celebrare il ritorno del cambio manuale, Toyota offrirà un'edizione A91-MT disponibile esclusivamente con cambio personalizzato: 500 unità arriveranno negli Stati Uniti e ciascuna sarà caratterizzata da un esclusivo esterno Matte White o CU Later Grey con accenti rossi e ruote forgiate da 19 pollici con finitura Frozen Gunmetal Grey.

Sotto il cofano ci sarà sempre un motore a sei cilindri turbo da 3,0 litri per 382 CV e 497 Nm di coppia, e non mancheranno poi anche un differenziale posteriore attivo e un sistema di servosterzo elettrico rivisto. Il debutto dell’intera linea Toyota GR Supra 2023 è atteso per fine 2022 e maggiori dettagli su prezzi e disponibilità verranno diffusi nel corso dell’estate.

Toyota di recente ha sorpreso tutto anche con un investimento importante sui motori a combustione.