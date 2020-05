Toyota GR Supra da 2,0 litri sfida quella da 3,0 litri: ecco le differenze nel sound

Toyota ha introdotto in alcuni mercati una nuova variante a quattro cilindri della sua GR Supra, e ha al contempo migliorato il preesistente modello a sei cilindri. I ragazzi di Autoblog hanno avuto modo di mettere l'una di fianco all'altra una Supra da 2,0 litri e una versione da 3,0 litri per carpire le differenze nel sound dei due modelli.

Per ascoltare direttamente il risultato di raccomandiamo di recarvi direttamente sul sito della redazione automobilistica appena citata, dove è possibile ammirare la Supra da 2,0 litri erogante 258 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia. Al momento sappiamo già che questo modello non costerà poco, ma di preciso non possiamo quantificare il target scelto dalla casa nipponica.

Dall'altra parte troviamo invece la Supra da 3,0 litri con motore a sei cilindri in linea da 387 cavalli di potenza e 499 Nm di coppia (fino a poco fa erano rispettivamente 340 e 494). Entrambi i motori sono prodotti direttamente da BMW, e trasposti sull'architettura proprietaria di entrambi i marchi, e con la quale è stata prodotta anche la BMW Z4.

I sei cilindri in linea della casa tedesca sono tra i migliori sul mercato a livello di sound, e lo stesso vale quindi anche per le versioni implementate nella Supra. Dall'abitacolo quello che si percepisce è un gradevole suono regolare e, rispondendo a una domanda di Autoblog, gli ingegneri Toyota hanno risposto che il risultato non è affatto modificato o finto in alcun modo. Quello che è possibile udire è reale, e questo è quanto.

Per quanto concerne il 2,0 litri abbiamo un qualcosa di più piatto, ma comunque poderoso nonostante i quattro cilindri. Per tutte le Supra la casa giapponese mette a disposizione varie modalità di guida, come ad esempio quella Sport che consente un suono più forte aprendo una valvola nel tubo di scarico. A ogni modo non desideriamo tediarvi oltre, e vi lasciamo ascoltare direttamente le melodie dal portale originale.

Per restare in tema vi consigliamo di dare un'occhiata alla Toyota Supra RZ 2021 appena presentate in versione Horizon Blue Edition tramite foto e video. In conclusione ecco a voi una vecchia Supra modificata fino a permetterle di erogare 1.200 cavalli di potenza: si sfoga a oltre 300 km/h sull'Autobahn.