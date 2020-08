La Toyota GR Super Sport avrà un'unica e stravagante portiera?

Le Hypercar stanno arrivando nel campionato del mondo endurance, la 8 Ore del Bahrain di Novembre segnerà il canto del cigno delle attuali LMP1. Tra le case più avanzate sul nuovo regolamento c'è Toyota, che già nel 2018 ha anticipato la sua auto tramite la GR Super Sport Concept.

Le nuove hypercar dovranno rispecchiare il più possibile le loro controparti stradali, che per motivi regolamentari dovranno essere costruite in almeno 20 esemplari. Una novità sull'hypercar Toyota potrebbe venire da alcuni documenti pubblicati nell'United States Patent and Trademark Office, l'ufficio più importante al mondo nel campo dei brevetti. I documenti si occupano di una sola parte dell'auto: le portiere, anzi, la portiera. Sembra infatti che la vettura avrà una singola portiera in stile "canopy", in pratica una sorta di cupolino aeronautico con apertura integrale. Soluzioni simili sono già state viste in campo automobilistico, i canopy più noti sono quelli della Nova (venduta su licenza in Italia come Puma GTV) e quelli ad apertura laterale delle Messerschmitt. Tornando al brevetto Toyota, l'apertura avrà un meccanismo centrale e sarà attivabile da entrambi i lati della vettura. La portiera si aprirà verso l'alto e sarà incernierata nella parte anteriore.

La deposizione del marchio ovviamente non costituisce una prova del suo futuro uso, ma tempistiche e tipologia di vettura rappresentata ci fanno senza dubbio pensare alla GR Super Sport Concept. Un elemento svantaggioso di questo tipo di meccanismo è la sua pericolosità nel caso di ribaltamento: a meno che Toyota non abbia studiato un sistema per uscire in sicurezza il conducente potrebbe rimanere bloccato nella vettura.

I lavori per il campionato del mondo endurance (WEC) del 2021 procedono a rilento, a causa soprattutto della pandemia. Inoltre alcune case, come Aston Martin, non hanno gradito l'appoggio ACO alla categoria LMDh.