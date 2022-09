La Toyota GR Corolla è tra noi, e questo è il suo spettacolare sound

Dopo una lunga attesa, la Toyota GR Corolla ha ormai rivelato quasi tutti i suoi segreti. In occasione di un evento stampa i ragazzi di CarScoops hanno potuto mettere le mani su un esemplare della interessante vettura giapponese sotto steroidi.

I video visibili in alto e in fondo alla pagina seguono le immagini della Toyota GR Corolla MORIZO Edition condivise dal brand alcuni mesi fa andando a restituire, oltre alle forme della macchina, anche il suo interessante sound, il quale scaturisce da un propulsore turbocompresso a tre cilindri abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti: ciò si traduce in una potenza di 303 cavalli distribuiti per il 30 percento sull'avantreno e per il 70 percento verso il retrotreno.



Quelli di CarScoops riferiscono che non sono ancora in grado di fornire al pubblico tutte le informazioni di cui dispongono, poiché un embargo li andrà a limitare fino al prossimo 14 settembre, ma da parte vostra potete comunque rifarvi gli occhi (e le orecchie) con la clip in calce. Innanzitutto dovete sapere che il prodotto degli scarichi dipende dai tre allestimenti Core, Circuit e Morizo Edition, i quali vanno a differenziarsi anche per le tonalità sonore. L'esemplare del video è una GR Corolla Core (produce 303 cavalli di potenza e 370 Nm di coppia) con pacchetto Performance a migliorare sistema frenante e cambio e ad aggiungere un differenziale a slittamento limitato.



Le riprese in fondo invece raffigurano una GR Corolla Morizo Edition. Essa scarica sull'asfalto gli stessi cavalli della Core, ma aggiunge alla ricetta 30 Nm di coppia ulteriori. Del resto può vantare pure un peso ridotto e pneumatici Michelin Cup 2.



Nel frattempo, per non farsi mancare proprio nulla, Toyota è al lavoro su una variante ad alimentazione alternativa: ecco la Corolla a idrogeno alla Fuji Super TEC 24 Hour Race.