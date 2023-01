Toyota GR Corolla Morizo contro Honda Civic Type R: qual è la giapponese più veloce?

Una drag race non riuscirà mai a dare un riscontro assoluto sulla velocità di un veicolo rispetto ad un’altro, perché l’accelerazione è soltanto una componente che rende più o meno rapida una vettura, ma è innegabile che riesce ad intrattenere, specie quando sulla linea di partenza ci sono Toyota GR Corolla Morizo e Honda Civic Type R.

Al momento si tratta di due dei modelli più chiacchierati per diversi motivi, primo tra tutti il fatto che appartengono al sempre più sparuto segmento delle hatchback (Toyota farà una lotteria per vendere le poche GR Corolla). E nonostante le differenze in termini di trazione, per il resto le due sfidanti sono molto più simili di quanto si possa pensare.

La Toyota GR Corolla Morizo Edition è mossa da un motore 3 cilindri turbo da 1.6 litri che offre 300 CV e 400 Nm di coppia, scaricati a terra su tutte e quattro le ruote, invece la Honda Civic Type R adotta un 4 cilindri turbo da 2.0 litri che dispone di 315 CV e 442 Nm di coppia, numeri più elevati ma che devono fare i conti con la sola trazione anteriore. Il peso delle due vetture è invece analogo, con la prima che segna 1.445 kg, ovvero 1 kg in meno rispetto alla Honda.

La sfida con partenza da fermo è appannaggio della Corolla grazie al vantaggio che riesce ad ottenere fin dai primi metri grazie alla trazione integrale, ma la Civic ha messo in mostra un cuore prestante, che le ha permesso di rifarsi nella sfida con partenza lanciata, dove ha preso la testa e l’ha mantenuta fino al traguardo.

Nell’attesa di una sfida in pista, dove entrambe le vetture potrebbero mettere in mostra anche le loro capacità dinamiche, vi ricordiamo che Honda ha tolto i veli dalla Civic Type R TCR da competizione.