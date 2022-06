Toyota GR Corolla MORIZO Edition, una rarissima versione che strizza l'occhio alla pista

La presentazione della GR Corolla ha fatto clamore pochi mesi fa, ma secondo alcuni non si tratta di una vettura così estrema come la sorellina GR Yaris. Ebbene, il CEO Akio Toyoda ha una risposta pronta per coloro che chiedono qualcosa in più, e si chiama GR Corolla MORIZO Edition.

Morizo è il nickname che viene utilizzato per identificare il CEO di Toyota quando è impegnato nelle competizioni, e si tratta di un modello che va ancora oltre alla GR Corolla Circuit Edition, in accordo con le idee del presidente del marchio.

Si tratterà di una versione limitatissima in soli 200 esemplari che saranno disponibili per tutto il pianeta, ma non si conoscono le quantità riservate ad ogni singolo paese, e include migliorie non solo in termini di handling ma anche a livello prestazionale, essendo una versione espressamente orientata all’utilizzo in pista.

Il motore 3 cilindri da 1.6 litri (scoprite i segreti del 3 cilindri più potente del mondo montanto su GR Yaris e Corolla) eroga la stessa potenza di 300 CV, ma grazie a piccoli accorgimenti la coppia è lievitata dai 370 Nm della standard ai 400 Nm della MORIZO. Questo garantisce più spinta e prontezza di risposta grazie anche all’abbinamento con una trasmissione a 6 marce che adesso sfrutta rapporti più corti per offrire maggiore accelerazione sulle strade tortuose, dove l’auto eccelle grazie ad una nuova taratura delle sospensioni che le donano un assetto ancor più preciso ed affilato.

Infine l’auto diventa anche più leggera di 45 kg grazie all’eliminazione dei sedili posteriori, delle casse stereo posteriori e del tergicristallo con relativo motorino del lunotto posteriore. Inoltre ci sono nuovi cerchi da 18 pollici forgiati che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Ovviamente rimangono gli elementi alleggeriti che già conosciamo, come il tetto in fibra di carbonio forgiata e l’utilizzo dell’alluminio per le portiere e il cofano anteriore.