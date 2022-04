Toyota GR Corolla 2023 ufficiale: potente e aggressiva, e che interni!

Dopo un piccolo “fail” da parte di Toyota con il reveal della Corolla a poche ore dalla presentazione ufficiale, abbiamo ufficialmente tutti i dettagli della nuova Toyota GR Corolla 2023 da parte del produttore giapponese: sotto il cofano e negli interni c’è pura aggressività, condita nel telaio da soluzioni per renderla più leggera.

Il mondo di Gazoo Racing ha accolto nella notte italiana di oggi, 1° aprile 2022, la nuova Toyota Corolla nella sua famiglia: gli ingegneri l’hanno dotata del motore G16E-GTS tre cilindri turbo da 1,6 litri per 300 CV e 370 Nm di coppia, circa due volte più potente della Corolla Hatchback standard con motore a quattro cilindri da 2,0 litri. Il gruppo propulsore è poi collegato a un cambio manuale a sei marce e al sistema di trazione integrale GR-Four regolabile con ripartizione 60:40, 50:50 e 30:70 tra anteriore e posteriore.

Tra le molteplici soluzioni per migliorare l’assetto troviamo sospensioni rinnovate con molle elicoidali, ammortizzatori e barre stabilizzatrici pensate per “fornire capacità in curva ottimali su tutte le superfici”, mentre la piattaforma TNGA-C su cui si basa la Corolla è stata realizzata con più punti di saldatura e il telaio di cofano e portiere anteriori è completamente in alluminio, in maniera tale da aumentare il peso rispetto alla Corolla Hatchback standard di soltanto 85,7 kg. I cerchi, dunque, sono da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4 e sistema frenante con pinze in alluminio.

Il tema sportivo lo si nota chiaramente dalla dotazione di un kit wide-body con parafanghi sporgenti per la GR Corolla entry-level, ma anche dalla disponibilità di una Toyota GR Corolla Circuit Edition con cofano dotato di prese d’aria funzionali, tetto in fibra di carbonio, spoiler posteriore e pinze freni lievemente modificate.

Gli interni sono altrettanto intriganti, dato che vi troviamo un quadro digitale da 12,3 pollici, sistema smart Toyota Audio Multimedia da 8 pollici, sedili sportivi in tessuto e volante sportivo rivestito in pelle, oltre a un sistema audio a sei speaker. Cambiano le cose per la Circuit Edition, dotata invece di pomello del cambio con la firma di "Morizo”, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, sistema audio premium JBL a otto altoparlanti, sistema di climatizzazione automatico e un caricabatterie wireless per smartphone.

Lato sicurezza, infine, ci troviamo dinanzi alla suite Toyota Safety Sense 3.0 con rilevamento dei pedoni, Steering Assist, Lane Tracing Assist, Dynamic Radar Cruise Control, abbaglianti automatici, Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert e Hill Start Assist Control.