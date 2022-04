La nuova Toyota GR Corolla 2023 sarà super esclusiva: ne esisteranno meno di 10.000

Lo scorso 1 aprile Toyota ha lanciato una vettura attesissima, e non come Pesce d'Aprile: la nuova Corolla GR 2023 (ufficiale la nuova Toyota Corolla GR), potente e cattiva quanto gli appassionati desideravano. Il vero scherzo però riguarda la disponibilità sul mercato: Toyota vuole che resti ultra esclusiva.

Il vicepresidente del settore marketing di Toyota, Mike Tripp, ha spiegato - nel corso di un'intervista con Road and Track - che il marchio giapponese produrrà davvero poche GR Corolla 2023. Mantenendo bassa l'offerta si aumenta di sicuro la domanda, non è però quello che vorrebbero gli appassionati - che già con la recente GR Yaris hanno dovuto fare carte false per ordinarne una (guardate una Toyota GR Yaris contro una BMW M4).

"Il nostro limite non è produttivo" ha spiegato Tripp, "dobbiamo solo stare attenti a mantenere una certa credibilità in ambito sportivo", Toyota insomma ci tiene a curare la sua nicchia di appassionati, andando a produrre all'incirca 8.000 unità - con circa 6.000 nel 2023. Oltre a produrre quantità limitate della Corolla GR, Toyota lancerà anche delle edizioni speciali ancora più esclusive, la prima delle quali dovrebbe essere la Circuit Edition con diversi elementi in fibra di carbonio e un vistoso alettone posteriore.

Non ci sarà un limite alla produzione, Tripp ha però detto che ne arriverà una per la maggior parte dei concessionari, dovremmo dunque essere attorno alle 1.250 unità. "Quando hai una nicchia di pubblico da accontentare, è importante che ogni rivenditore abbia accesso ad almeno un'unità". Facendo i conti, avremo un numero di Corolla GR che si aggirerà fra i 6.000 e gli 8.000 veicoli, più un'edizione speciale da 1.250 unità: "Penso sia un ottimo bilanciamento" ha concluso Tripp, "il nostro obiettivo è mantenere la nostra vettura esclusiva, non per sterili motivi produttivi".