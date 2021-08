La nuova Toyota GR 86 è alle porte, e la casa svela i pezzi speciali firmati Gazoo Racing

La prima Toyota GT 86 è stata un successone per la casa giapponese. I punti cardine del progetto l’hanno resa un instant classic, proprio come la AE86 originale, che faceva della semplicità e della leggerezza le sue virtù. Inoltre si presta ad essere personalizzata, e Toyota stessa ha messo a punto dei componenti speciali fatti apposta per lei.

Non a caso sette dei più blasonati tuner giapponesi hanno già preparato un ricco catalogo per la Toyota GR 86, ma in questa circostanza ci soffermiamo sui pezzi ufficiali della linea sportiva Gazoo Racing.

Nell’immagine riassuntiva che trovate qui sotto saltano subito all’occhio i due set di cerchi disponibili: si potrà optare per dei cerchi color bronzo da 17 pollici oppure per cerchi forgiati in tinta nera da 18 pollici. L’estetica può essere valorizzata con l’adozione di inserti in tinta nero lucido per le prese d’aria anteriori, grafiche in vinile sulla fiancata e una targhetta con il logo GR 86 per il posteriore.

Per gli interni ci sono tappetini e cambio griffati GR, e a proposito di cambio, Toyota mette a disposizione anche un sistema quick shifter qualora la macchina fosse con cambio manuale. Sul fronte delle prestazioni, il menù Gazoo Racing offre pastiglie dei freni sportive, filtro dell’aria performante combinato ad un airbox dalle dimensioni maggiorate, barra duomi l’anteriore, barre antirollio e scarico sportivo con doppio terminale nero.

Questi sono solo alcuni dei componenti adatti alla nuova GR 86, l’auto destinata a diventare la regina dell’aftermarket e base di partenza per progetti di ogni tipo, che non ci faremo scappare.