E se la Toyota GR 86 diventasse una Shooting Brake? Ecco l'idea del designer Sugar Chow

Sul web si trovano sempre nuove elaborazioni grafiche sulle vetture più chiacchierate del momento. Molti ne analizzano il design, altri le modificano con l’idea di migliorarle, mentre altri danni vita a qualcosa di diverso, che difficilmente diventerà realtà. Tra questi c’è Sugar Chow, che ha pensato di trasformare la GR 86 in una shooting brake.

A quanto pare il Sugar è un amante di questo tipo di veicoli, dal momento che non è la prima volta che assistiamo a delle trasformazioni in chiave station wagon o shooting brake appunto. Il suo motto, all’interno della pagina Instagram sugardesign_1 è proprio “Touring the world”, ossia trasformare qualsiasi veicolo in un mezzo più pratico, mantenendo però la sua sportività congenita.

Tempo fa vi avevamo mostrato la bellissima Alfa Romeo Giulia in un’ipotetica versione Sportwagon, invece questa volta Sugar ha messo le mani sulla nuova Toyota GR 86, che con piccoli tocchi ben studiati è diventata una shooting brake niente male, che in tinta rosso bordeaux ha un retrogusto di Ferrari FF.

Come detto, la sportività della vettura andava mantenuta, per questo il designer non ha aggiunto le porte posteriori trasformandola in una versione wagon particolarmente cattiva, ma si è limitato ad estendere il tetto fino alla coda posteriore, che vista da certe angolazioni sembra quasi una hot hatch dal cofano allungato, simile alle vecchie generazioni della BMW Serie 1.

Di sicuro non la vedremo mai realizzata, ma il fascino del progetto è innegabile. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se questa variante affiancasse la versione standard?