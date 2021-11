Toyota GR 86 cambia nome e diventa GR86 senza spazio: 'Ha a che fare con la SEO'

La Toyota GR 86 cambia nome e diventa GR86. Vi starete chiedendo cosa cambia, e di primo acchito potremmo dire niente di così eclatante, ma la ragione per cui è stato fatto è dovuta ad una più facile reperibilità di informazioni sull’auto durante le ricerche online.

Bisogna dire che Toyota non ha dichiarato platealmente il cambio di nome della sua coupé, ma l’ufficialità della cosa è arrivata con l’aiuto di Carscoops, che è stato tra i primi a notare il cambio di nome, e ha chiesto direttamente alla casa costruttrice quale fosse il motivo di tale scelta. La risposta di Toyota è stata la seguente: “Ha a che fare con la SEO…Vogliamo che le persone siano in grado di trovare facilmente l'auto quando cercano online”.

La SEO (Search Engine Optimization) è molto importante per veicolare informazioni online, e in questo senso le parole chiave sono fondamentali. Finora, cercando GR 86, ci si imbatteva anche nelle singole pagine che contenevano il termine GR e 86, mentre adesso, con l’eliminazione dello spazio, i motori di ricerca saranno più precisi e gli utenti otterranno risultato più pertinenti e precisi.

Google stesso suggeriva un cambiamento di questo tipo, dal momento che le persone cercavano più spesso il nome senza spazio: la parola chiave ‘GR 86’ registrava circa 33,100 ricerche contro le 110,000 del tag ‘GR86’. Senza dimenticare che anche nel mondo dei social l’hashtag #gr86 va già per la maggiore.

Prima di chiudere vi ricordiamo che sotto al cofano monta un motore boxer 4 cilindri da 2.4 litri che eroga 220 CV e 250 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, una vettura che diventerà la regina dell’aftermarket, e non ha caso 7 preparatori giapponesi hanno già preparato un vasto catalogo di accessori espressamente dedicati alla GR86. E vi ricordiamo che il designer Sugar Crow ha ripensato la GR 86 in chiave Shooting Brake.