Toyota gongola: crescita del 57% delle ibride negli Usa mentre le elettriche faticano

In seguito ai problemi di Toyota relativi allo scandalo Daihatsu che hanno fatto crollare le quote interne di mercato, l'azienda giapponese è di fronte a due scenari contrastanti: da una parte la solidità dei propri veicoli ibridi, dall'altra l'incertezza su quelli elettrici.

Sebbene la diminuzione delle vendite di veicoli elettrici interessi anche marchi notoriamente più consolidati, come Tesla e la rivale cinese BYD, Toyota sembra aver fatto la scelta giusta mantenendo il focus sull'ibrido anziché puntare tutto sulle batterie. Attualmente, questa scommessa sembra dare i suoi frutti poiché la crescita esplosiva delle vendite di auto ibride ha notevolmente rafforzato le vendite della casa automobilistica giapponese negli Stati Uniti.

Le vendite di auto Toyota negli Stati Uniti sono aumentate del 23%, al mese di marzo, con un aumento del 21% nei primi tre mesi rispetto al 2023. Questo boom delle vendite è attribuibile alla notevole crescita nel segmento ibrido un po' in tutti i continenti occidentali (ecco le 10 ibride più vendute in Italia aggiornate a febbraio 2024).

Secondo i dati condivisi dall'azienda, le vendite di di Toyota sono aumentate del 76,4% nei tre mesi terminati alla fine di marzo. Questo incremento è stato trainato dalle vendite di modelli come la nuova Prius Prime, Camry Hybrid, Crown e Rav4 Hybrid. Anche la controllata Lexus ha visto un aumento significativo di oltre il 60%.

Tuttavia, mentre Toyota sembra concentrarsi sulla categoria "elettrificata", che include modelli ibridi leggeri, ibridi plug-in e auto alimentate a batteria, la crescita delle vendite è stata più lenta per i suoi modelli completamente elettrici. Ad esempio, Toyota BZ4X ha venduto solo 1.897 unità in tutto il Nord America tra gennaio e marzo 2024, evidenziando una crescita modesta rispetto ad altri marchi come Hyundai e Kia.

Di contro, le vendite complessive di General Motors nel primo trimestre dell'anno sono diminuite dell'1,5%, ma l'azienda ha registrato maggiori guadagni nel segmento dei pick up. Tuttavia il calo netto ammonta al 23%.

