Toyota Gazoo Racing non basta: in arrivo un brand ancora più orientato alle performance?

Toyota è in piena Gazoo Racing mania: da poco ha presentato l'intrigante Toyota GR, ma si parla già anche di una Corolla GR e della C-HR GR. Tra non troppi anni sarà anche il turno della nuova GT86, che in tutta probabilità sarà ribattezzata GR86. Eppure l'azienda nipponica starebbe pensando ad un brand ancora più orientato verso le performance.

Un distintivo legato a veicoli ancora più veloci, potenti e divertenti da guidare delle Gazoo Racing. Esageriamo? Chissà. Sta di fatto che Toyota ha registrato un nuovo marchio negli Stati Uniti. Si chiama GRMN, e secondo molti dietro questa sigla si nasconde la futura linea di super-sportive giapponesi.

Il brand, si legge nella registrazione, è designato per indicare automobili e componenti. GNMR sta per Gazoo Racing tuned by Meister of Nürburgring.

Ovviamente di per sé la registrazione non significa molto. The Drive ha contattato l'azienda chiedendo lumi, e si è sentita rispondere che "non sono previsti veicoli GNRM in arrivo negli USA" da un portavoce che ha poi aggiunto in modo sibillino che "forse i nostri legali hanno deciso di aggiudicarsi il marchio prima che lo faccia qualcun altro".

Eppure i fan non si rassegnano, e ora chiedono a gran voce l'arrivo di una linea di veicoli ancora superiore alle GR e GR Sport.