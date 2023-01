Le foto spia di un misterioso SUV Toyota: veicolo elettrico o nuovo C-HR?

Nelle scorse ore sono state pubblicate in rete delle foto spia di quello che potrebbe essere un nuovo modello elettrico di Toyota. Il riferimento è al concept denominato Small SU EV ma non è da escludere che si tratti della nuova C-HR Prologue.

Le foto circolanti ci arrivano direttamente dallo stabilimento europeo di Toyota e mostrano un'auto decisamente camuffata, chiaro indizio di come la messa in commercio sia ancora molto lontana. In ogni caso si possono notare dei piccoli dettagli a livello di design, come ad esempio la presa d'aria sul paraurti anteriore con tanto di fendinebbia integrati. Si tratta di un particolare che potrebbe far presagire la presenza di un motore a combustione sotto il cofano, assieme a un propulsore elettrico, e a riguardo va sottolineato che il nuovo C-HR sarà un ibrido plug-in. Inoltre, sembrerebbe spuntare anche un tubo di scappamento nel posteriore.

Il nuovo Small SU EV di Toyota dovrebbe chiamarsi bZ2X e sarà costruito sulla piattaforma E3 che combinerà gli elementi della GA-C, da cui fuoriescono Corolla e C-HR, e di eTNGA, su cui viene prodotta invece la bZ4X. Si tratta di una piattaforma che sarà utilizzata esclusivamente per i modelli commercializzati nel Vecchio Continente da Toyota, a cominciare dalla nuova generazione di C-HR. Ecco perché, tenendo conto di tutti questi aspetti, non è da escludere che le foto spia in questione facciano proprio riferimento al crossover SUV in circolazione dal 2016.

Bisognerà quindi attendere ulteriori dettagli e aggiornamenti per comprendere meglio i prossimi progetti della multinazionale giapponese che - lo ricordiamo - ha in programma diversi nuovi veicoli elettrici come lo Small bZ Crossover, ma anche la berlina bZ3, il SUV bZ Large e forse un pick-up elettrico che magari vada a fare da concorrenza al T-Mad, già ribattezzato il Cybertruck cinese. In ogni caso nei piani futuri dell'azienda di Akio Toyoda non vi è solo l'elettrico, visto che Toyota ha fatto sapere di voler investire anche sui motori a benzina.