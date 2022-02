Un Toyota FJ Cruiser da 70.000 euro: il mercato pazzo dei fuoristrada

I SUV sono sulla cresta dell’onda da svariati decenni. Più recente la rivalutazione dei fuoristrada puri e dei SUV con spiccate doti off-road. E così capita che un Toyota FJ Cruiser di serie in condizioni pari a nuovo - meno di 1.600 chilometri sul tachimetro - venga valutato 80.000 dollari, circa 70.000 euro al cambio attuale.

L’FJ Cruiser è un gioiellino. Toyota progettò un SUV/fuoristrada capace di sfidare sullo sterrato veicoli storici quali il Land Rover Defender. Il design era fresco e particolare, con quattro porte di cui due ridotte con apertura controvento, gruppi ottici originalissimi e accessori da vero fuoristrada. Parlando di accessori questo FJ Cruiser del 2008 è praticamente full optional. Sotto il cofano c’è la bomba: questo FJ è dotato del compressore volumetrico ufficiale TRD; il 4,0 litri V6 sprigiona ben 307 CV di potenza e 452 Nm di coppia massima.

Basta tutto ciò per giustificare un prezzo così alto? Bisogna anche considerare il periodo storico. L’FJ Cruiser è un veicolo pensato prettamente per il mercato nordamericano, pur essendo stato commercializzato altrove, dove non è più in commercio dal 2014. La sua uscita di mercato ha coinciso con l’impennata di interesse verso auto simili. Negli ultimi anni il boom definitivo con l’arrivo nelle concessionarie del Ford Bronco e del nuovo Land Rover Defender.

Se pensate che nessuno sarà disposto a spendere una cifra monstre per questo FJ Cruiser sappiate che lo scorso dicembre un esemplare simile, con soli 101 km percorsi, è stato venduto per 81.500 dollari.

