Una Toyota è finita al secondo piano di una casa: ma come ha fatto?

L'incidente di un'auto che si schianta contro una casa potrebbe non essere insolito, ma quando l'auto finisce sul secondo piano di un'abitazione, è già diverso. Questo è ciò che è successo recentemente a Lewiston, in Pennsylvania, dove gli abitanti si sono trovati a chiedersi come l'auto sia finita lassù.

Durante l'accaduto, vi era una persona all'interno della casa quando una Toyota Corolla grigia del 2006 è finita parcheggiata sul tetto della struttura. Questo evento ha causato danni significativi, distruggendo un angolo della casa che comprendeva una camera da letto e un bagno. L'auto si è fermata parzialmente all'interno dell'abitazione e sul tetto del portico anteriore.

Gli operatori della Junction Fire Company sono giunti sul luogo dell'incidente e hanno trovato il proprietario della casa incolume. Tuttavia, l'autista dell'auto coinvolta, Evan Miller, è stato trasportato all'ospedale Geisinger Lewiston. La squadra di soccorso ha lavorato per estrarre l'auto dal tetto della casa e ha fornito supporto strutturale aggiuntivo, come colonne di sostegno, per stabilizzare la struttura danneggiata.

Se il guidatore fosse stato ubriaco avrebbe potuto chiamare un taxi gratuitamente come nella proposta di legge del Ministro Salvini, ma, ironia a parte, qua la situazione è ben diversa. La polizia di stato della Pennsylvania ha concluso che l'incidente non è stato un caso accidentale, ma è stato intenzionale. Di conseguenza, Evan Miller è stato accusato di diversi reati, tra cui aggressione aggravata, pericolo sconsiderato e danno criminale. In caso di condanna, Miller potrebbe affrontare una pena detentiva che va dai cinque ai venti anni.

Per quanto riguarda il modo in cui l'auto è finita sul secondo piano, gli investigatori ritengono che Miller abbia colpito un canale sotterraneo utilizzato per il drenaggio dell'acqua sotto il vialetto della casa. Questo impatto potrebbe aver fatto decollare la Toyota Corolla, portandola fino al secondo piano della casa. Le autorità ritengono che l'elevazione causata dal canale sotterraneo abbia dato al veicolo l'energia cinetica necessaria per raggiungere il secondo piano della struttura. Se siete curiosi di sapere quanto possa essere dannoso un incidente simile, ecco i 3 incidenti più costosi di sempre.