Toyota, l'ettrica più piccola di una Smart e più economica di una Golf Cart

Le case automobilistiche spesso producono veicoli stravaganti in modo specifico per i loro mercati nazionali per diversi motivi, da aspetti culturali ed economiche a strategie di marketing e richieste del mercato locale. Il C+Pod è un esempio di un'auto "kei", una categoria speciale di veicoli leggeri e compatti in Giappone.

Tra un recente annuncio dell'immenso nuovo Land Cruiser del 2024, con una lunghezza di 2,48 metri e una larghezza di 1,27 metri, il C+Pod ha dimensioni più contenute rispetto a un coupé smart city originale di 25 anni fa. Tuttavia, con un'altezza di 1,54 metri, non dovrebbe essere così angusto come ci si potrebbe aspettare sulla base della sua impronta complessiva.

A prima vista, il Toyota C+Pod è innegabilmente adorabile. Potrebbe avere un'espressione "accigliata", ma le sue dimensioni così ridotte lo rendono quasi irresistibile, come un riccio in posa arrabbiata o un coniglietto burbero. I suoi grandi occhi sembrano provenire direttamente da un futuro passato, mentre gli elementi chiari delle luci posteriori aggiungono un tocco di nostalgia vintage. Dalle maniglie delle porte ai passaruota, il design presenta una profusione di forme quadrate e circolari, mentre la scelta di colori bicolore conferisce un'aria di freschezza.

All'interno, il Toyota C+Pod è sorprendentemente ben rifinito per un veicolo di questa categoria. È dotato di un cruscotto completo, pannelli delle porte ben definiti, sedili automobilistici standard, airbag e una serie di pulsanti che svolgono varie funzioni. Anche se nulla di tutto ciò sembra eccezionalmente lussuoso, è molto più convenzionale rispetto a ciò che potremmo trovare, ad esempio, in una Citroen Ami. Anche se potrebbe richiamare l'aspetto degli interni automobilistici degli anni 2000, per il segmento a cui appartiene il C+Pod, queste caratteristiche sono perfettamente appropriate e accattivanti.



Dalla scheda tecnica, è evidente che il Toyota C+Pod non vanta prestazioni entusiasmanti, con una velocità massima di 60 km/h e un'autonomia di 150 km. Tuttavia, queste cifre assumono un significato più profondo una volta compreso che il C+Pod utilizza una piccola batteria da 9 kWh e sviluppa solamente 13 cavalli di potenza. Per metterlo in prospettiva, le risorse necessarie per costruire due pacchi batteria C+Pod sarebbero equivalenti a quelle necessarie per costruire un singolo pacco batteria per il crossover ibrido plug-in RAV4 Prime, oppure, in un caso estremo, potresti ottenere 22,77 pacchi batteria C+Pod con le stesse risorse necessarie per un pacchetto batteria del GMC Hummer EV. In questa luce, l'autonomia dichiarata sembra quasi un miracolo.

Inoltre, questo piccolo veicolo elettrico supporta la funzione di veicolo a rete, agendo come un generatore da 1.500 watt durante i black-out, fornendo così una fonte di alimentazione elettrica durante le interruzioni di corrente.



Se c'è un aspetto che può essere considerato negativo del Toyota C+Pod, è sicuramente il suo costo. Questo veicolo ha un prezzo iniziale di 1.665.000 yen, pari a circa 10.500 euro. Anche se il prezzo potrebbe essere un punto di forza è difficile immaginare che molti acquirenti americani potrebbero essere interessati, specialmente quando si può trovare una Nissan Leaf usata a un prezzo simile e che è adatta anche all'uso su strade veloci.

Come avevamo detto poco tempo fa, bisogna stare molto attenti a sottovalutare la comprensione che Toyota ha dei mercati; ha infatti molto senso pensare a questo veicolo come a una riserva di energia che può essere usata per alimentare la casa in caso di emergenza, oltre a fornire una soluzione di mobilità locale per spostamenti quotidiani come fare la spesa. Inoltre, ha un'area di carico decente che può essere accessibile alzando il portellone.