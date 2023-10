Toyota elogia Tesla 'In Australia gli EV non hanno senso ma la Model Y ci fa ricredere'

Toyota non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti di quanto sta facendo Tesla nel mercato delle auto elettriche. Era lo scorso mese di marzo quando Toyota aveva smontato una Model Y definendola un capolavoro e in queste ore l'azienda nipponica è tornata ad elogiare gli americani.

Il vicepresidente delle vendite, del marketing e delle operazioni di franchising di Toyota Australia, Sean Hanley, intervenendo in occasione della presentazione globale della nuova BZ4X 2024, ha spiegato che le auto elettriche in Australia non hanno ancora molto senso, ma il fatto che la Tesla Model Y sia la vettura più venduta dimostra il contrario.

"In questo momento i veicoli ibridi-elettrici sono più adatti dei BEV per la maggior parte dei consumatori", e ancora: “I BEV hanno senso in questo momento in luoghi come la Norvegia, dove la maggior parte dell’energia è rinnovabile e i redditi sono alti. Ma l’Australia non è l’Europa”.

Il mercato delle auto elettriche in Australia sta lentamente iniziando a crescere ma come in Europa la propulsione più diffusa è l'ibrido, dove Toyota è la leader incontrastata con il 90 per cento delle vendite.

Nel 2022 le auto elettriche totali vendute in Australia sono state il 3,8 per cento su tutto il venduto, una percentuale leggermente inferiore a quella attuale dell'Italia, dove le auto elettriche sono al 3,9 per cento.

Ma nella terra dei canguri per l'anno in corso si sta registrando una netta inversione di tendenza, con una crescita dell'80%, e con previsioni di vendita superiori alle 65mila vetture. La Tesla Model Y ha così potuto portarsi a casa lo scettro di auto più venduta a settembre in Australia, superando modelli storici come il Toyota RAV4 ma anche la Ford Ranger e la Mazda CX-5.

A favorire la diffusione delle vetture green le nuove misure messe in atto dal governo, a cominciare da un listino prezzo più accessibile, nuove infrastrutture, e l'incoraggiamento di una maggiore domanda.