Toyota: 'Ecco perchè non crediamo nel 'solo elettrico'. Incentivi? In Italia disorientano'

Toyota non crede nel solo elettrico. Lo ha più volte spiegato il presidente del marchio, Akio Toyoda, e lo ha ribadito anche Andrea Carlucci, vice presidente di Toyota Europe a capo del marketing e dello sviluppo prodotto.

Parlando con i microfoni di Repubblica, si è soffermato sulla possibilità che Bruxelles possa decidere di modificare il ban di benzina e diesel dal 2035, spiegando: «È un anno importante con elezioni che porteranno a una valutazione più ponderata su come va il mercato. A fronte del rallentamento dell’elettrico, quale che sia il vento politico, resta la necessità dei cittadini di avere una risposta all’emergenza ambientale. Non credo che a Bruxelles ci sarà un cambio netto di direzione, piuttosto una maggiore attenzione da parte del legislatore su alcune accelerazioni».

Carlucci dice di vedere «Una chiara tendenza a considerare più tecnologie come per esempio l’ibrido plug-in, uscendo da quella forma manichea del dire o elettrico o nulla. Sarà un anno di transizione nella transizione. La riduzione della CO2 l’ha decisa il legislatore e la vuole anche il consumatore. A quale velocità però non lo sa nessuno».

Il manager Toyota si è quindi soffermato sugli incentivi auto 2024 che dovrebbero arrivare solo ad aprile, "tirando le orecchie" al nostro Paese: «In Italia rischiano di essere un limite perché non danno stabilità. Una cosa è che siano parte di un piano di sette o otto anni accompagnato da altri provvedimenti strutturali sul prezzo dell’energia o sulla rete di infrastrutture, un’altra è prevederli in modo estemporaneo. Un anno ci sono, un altro no, disorienta i consumatori».

In merito invece alla possibilità che il marchio giapponese metta in vendita un'auto elettrica a meno di 25 mila euro, come ad esempio la Renault 5, che dovrebbe avere un listino fra i 24 e i 34mila euro, Carlucci replica: «Toyota intende partecipare alle cose che ci sono, ma se non è in grado di farlo in modo profittevole non lo farà. Noi crediamo che la corsa giusta sia offrire un motore ibrido con ottimo rapporto qualità prezzo e i nostri modelli rappresentano per molti già adesso un vero punto di accesso al mercato. Restando pronti a fare quel che ci chiede il consumatore, seguendo la domanda e cercando di starci».

Quindi la domanda da un milione di dollari: Toyota è in ritardo sull'elettrico? «Cito il nostro chairman Akio Toyoda – replica Carlucci - il profitto non è l’obiettivo, il profitto è il risultato di una strategia. Toyota è forte nei fondamentali e questo ci ha dato la serenità di andare avanti su una strada senza però lasciare indietro nulla, avendo capito che il mercato non era pronto al solo messaggio elettrico su scala globale. Confermo che Toyota venderà sei modelli a zero emissioni entro il 2026. Ma dico pure che sull’elettrico abbiamo parlato più di Toyota agli altri di quanto Toyota abbia parlato di sé stessa».

COFIT Guanti da Moto, Touchscreen sulle Dita, Guanti per corse i è uno dei più venduti oggi su