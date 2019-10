Toyota e-Racer, la barchetta biposto concept in mostra al Tokyo Motor Show

Durante questi giorni di Tokyo Motor Show abbiamo visto più di qualche veicolo avveniristico, ma uno dei concept più interessanti è sicuramente la Toyota e-Racer. Parliamo di una barchetta biposto che immagina il futuro della guida sportiva. Ma parlare di immaginazione pare particolarmente azzeccato perché questa concept non si può guidare.

Al contrario, per tutti i giorni della fiera ospita un'attrazione virtuale che mette i visitatori alla guida di una simulazione di diversi eventi della storia del motorsport. Un autentico esercizio di stile per Toyota, che non si concretizzerà in un modello di serie. E sembra anche difficile immaginare Toyota riprendere alcuni degli elementi della e-Racer per applicarli al mondo delle auto reali.

I parafanghi della Toyota e-Racer sono larghi e distinti dalla carrozzeria, la seduta è quasi rasoterra, mentre il sedile del pilota (a cui segue quello del passeggero, subito dietro) è centrale, proprio come nelle monoposto della Formula 1. I sedili invece si adattano alle misure del passeggero, in modo da garantire la seduta migliore ad ogni persona, a seconda delle sue esigenze.

Il design estremo, più che strizzare l'occhio al passato delle mitiche barchette, guarda al futuro, con linee squadrate da astronave. A presentare il veicolo durante il Tokyo Motor Show è stato Akio Toyota in persona. Sarà una semplice prova delle capacità del brand, ma Toyota del risultato ottenuto con la sua concept e-Racer va particolarmente orgogliosa.